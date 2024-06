【KOGPOPUPPARCO - ザ キングオブゲームズ ポップアップパルコ-】開催期間:7月3日~7月15日営業時間:11時~21時開催場所:渋谷PARCO 5F ポップアップスペース

エディットモードは、期間限定ショップ「KOGPOPUPPARCO - ザ キングオブゲームズ ポップアップパルコ-」を7月3日より「渋谷PARCO」で開催する。開催期間は7月15日まで。

「KOGPOPUPPARCO - ザ キングオブゲームズ ポップアップパルコ-」は任天堂ライセンスアパレル「THE KING OF GAMES」の定番商品の販売や新商品のサンプル展示を実施する。また、イベント先行販売も実施される。

イベント先行販売のアイテム

スーパーマリオブラザーズ / ナンバリングT(ネオンカラーver.)

価格:各5,390円

カラー:アクアブルー、トロピカルピンク、リーフグリーン

サイズ:S、M、L、XL、XXL

KOG CAP COLLECTION

価格:各4,800円

カラー:ブラック(ドンキーコングJR.)、ライトブルー(アイスクライマー)、オリーブ(ダックハント)、ダークグリーン(麻雀)

サイズ:フリーサイズ(約56~66cmに調整可能)

新商品のサンプル展示

スプラトゥーン3 / ヤキフグシャワサン アカ/キ

価格:3,980円

カラー:レッド、イエロー

サイズ:S、M、L

※こちらはサンプルのみの展示になります。

なお、オンラインショップでの販売が予定され、オンラインショッピングサイトは7月3日オープンを予定している。

\イベントのお知らせ📢/

14年ぶりに渋谷PARCOに THE KING OF GAMES が帰ってくる!

『KOGPOPUPPARCO - ザ キングオブゲームズ ポップアップパルコ-』開催決定!



開催期間:2024年7月3日(水)~15日(月)

営業時間:11:00~21:00

開催場所:渋谷PARCO 5F ポップアップスペースhttps://t.co/okrLc4HUBS - エディットモード (@EDITMODE_KYOTO) June 20, 2024

(C) EDITMODE & THE KING OF GAMES