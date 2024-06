歌手倉木麻衣(41)が21日、東京・池袋のサンシャインシティで、サンシャイン水族館とのコラボイベント「サンシャイン水族館×倉木麻衣 25th ANNIVERSARY」のオープニングセレモニーを行った。

歌手生活25周年記念の一環で、同水族館でこの日午後6時から期間限定で開催するイベント。倉木の楽曲に合わせたクラゲ水槽の照明演出や特別水槽のプロデュース、生き物を案内する音声ガイド、書き下ろしのイラストグッズ販売などが8月25日まで続く。

今回の企画に合わせてテーマソング「Forever for you」を制作。歌詞も手がけた倉木は「全編が英語の歌詞で海外の作曲家とのコラボ。英語の歌詞の響きやサウンドの響きを自由に楽しんでじっくり聞いてほしい」とアピール。同曲と「Secret of my heart」「You&I」の3曲を歌唱した。

トークでは「子どものころにお母さんに初めて連れて行ってもらったのがここの水族館。歌手になってからも来ました。大好きな場所です」と“水族館ラブ”を告白。「20周年の時にこういう場所とのコラボをしたいと温めていた企画が今回実現しました。胸がいっぱいです」と夢がかなったことも明かした。水族館では特にクラゲが好き。「クラゲは幻想的で自分もクラゲになったような、ゆったりとした気分になれる」と理由を説明した。

全米デビュー後の99年12月8日に「Love, Day After Tomorrow」で日本デビュー。いきなりミリオンヒットとなり、ファーストアルバム「delicious way」も400万枚を突破。これまでのCDトータルセールスは2000万枚超を誇る。アジア圏での人気も絶大でWeibo公式アカウントのフォロワー317万人超は日本人女性ソロアーティストでは最多だ。そんな歌姫の歴史にこの日、新しい1ページが加わった。