キャンペーン：最大4万円分のギフトカードがもらえる「OM SYSTEM 夏のレンズフェア」 レンズキットも対象に
キャンペーン：最大4万円分のギフトカードがもらえる「OM SYSTEM 夏のレンズフェア」 レンズキットも対象に
OMデジタルソリューションズ株式会社は、ミラーレスカメラ用の交換レンズをテーマとした購入キャンペーンを6月21日（金）に開始した。対象製品の購入者に、最大4万円分のギフトカードを進呈する。
対象の交換レンズやレンズキットを購入することで、所定の金額分のVISAギフトカードがプレゼントされるという内容。対象レンズは16本にのぼる。
購入の締切は8月28日（水）、応募締切は9月11日（水）。
キャンペーン名
OM SYSTEM 夏のレンズフェア
対象製品
VISAギフトカード4万円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO
VISAギフトカード3万円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO
VISAギフトカード2万円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 100-400mm F5.0-6.3 IS
VISAギフトカード1万5,000円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 8-25mm F4.0 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 17mm F1.2 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 25mm F1.2 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F4.0 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 45mm F1.2 PRO
VISAギフトカード1万円分 M.ZUIKO DIGITAL ED 8mm F1.8 Fisheye PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO M.ZUIKO DIGITAL ED 12-200mm F3.5-6.3 M.ZUIKO DIGITAL ED 14-150mm F4.0-5.6 II M.ZUIKO DIGITAL ED 20mm F1.4 PRO OM-1 Mark Ⅱ 12-40mm F2.8 PRO Ⅱ レンズキット OM-1 Mark Ⅱ 12-45mm F4.0 PRO レンズキット OM-5 12-45mm F4.0 PRO レンズキット OM-5 14-150mm Ⅱ レンズキット