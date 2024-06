サーティワンと、任天堂のゲームシリーズ「スーパーマリオ」がコラボレーション!

パワーアップアイテム「スーパースター」をモチーフにした新作フレーバーをはじめ、おなじみのキャラクターたちやアイテムをデザインしたコラボアイスがパワーアップして登場します☆

サーティワン「スーパーマリオ」コラボレーション 2024

開催期間:2024年6月28日(金)〜7月31日(水)

サーティワンと任天堂のゲームシリーズ「スーパーマリオ」が2024年もコラボレーション!

2023年に実施され、大好評だった「スーパーマリオ」コラボキャンペーンが2024年も開催されます。

今回のコラボでは、パワーアップアイテム「スーパースター」をモチーフにした新作フレーバーをはじめ、おなじみのキャラクターたちやアイテムをデザインしたコラボアイスがパワーアップして登場。

さらに今回のキャンペーンでは、個性あふれるコラボメニューに加えて、Nintendo Switch(TM)用ゲームソフト『ルイージマンション2 HD』をテーマにした31デコケーキも展開されます☆

スーパースター -ダブルグレープ-

販売期間:2024年6月28日(金)〜7月31日(水)※なくなり次第終了

価格:シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

ゲーム内で入手すると一定時間無敵状態になれるおなじみのパワーアップアイテム「スーパースター」をモチーフにしたフレーバーが新登場!

無敵状態になった光輝く「マリオ」たちをイメージしたカラフルなフレーバーです。

グレープ風味ソルベとマスカット風味ソルベ、黄色の星型菓子が入ったミルクフレーバーは、相性抜群。

お子さんから大人までお楽しめる味わいに仕上げられたアイスクリームです。

復活販売「スーパーキノコ -コーラフロート-」

販売期間:2024年6月28日(金)〜7月31日(水)※なくなり次第終了

価格:シングル・レギュラーサイズ 420円(税込)

2023年に発売され人気を博した「スーパーキノコ -コーラフロート-」が再登場。

白いパチパチキャンディ入りのコーラソルベとバニラアイスクリームが混ぜ込んであります。

一緒に食べると、元気いっぱいなコーラフロート味が口いっぱいに広がるフレーバーです。

スーパーマリオ ダブルカップ

販売期間:2024年6月28日(金)〜7月31日(水)※なくなり次第終了

価格:スモールダブル 510円(税込)/レギュラーダブル 760円(税込)

※好きなアイスクリーム(スモールorレギュラーサイズ)を2コ選べます

コラボキャンペーン限定のダブルカップは、2024年も「マリオ」たちの限定デザインで登場。

「スーパーマリオ」シリーズに登場するキャラクターやアイテム描いた、選べる3種類のデザインが用意されます。

お好きなフレーバーを、好きなカップで楽しめるのも嬉しいポイントです。

「スーパーマリオ ダブルカップ」購入特典「ミニクリアファイル」

6月28日のキャンペーンスタートから「スーパーマリオ ダブルカップ」を購入された方限定の特典を用意。

「スーパーマリオ ダブルカップ」1コにつき1枚、カードなどが入れられる「ルイージマンション」デザインのミニクリアファイルがプレゼントされます。

※なくなり次第配布終了

スーパーマリオ シングルサンデー

販売期間:2024年6月28日(金)〜7月31日(水)※なくなり次第終了

価格:790円(税込)

※好きなスモールサイズのアイスクリームを1コ選べます

約8.4センチの土管カップが目を引くサンデーが2024年も登場。

カラースプレーのかかったホイップクリームには、レンガブロックのチョコレートがトッピングされています。

「スーパースター」で光り輝く「無敵マリオ」のピックを飾れる、食べて美味しく、見て楽しいサンデーです。

スーパーマリオ ダブルサンデー

販売期間:2024年6月28日(金)〜7月31日(水)※なくなり次第終了

価格;1,380円(税込)

※好きなスモールサイズのアイスクリームを2コ選べます

「ヨッシー」に乗った「マリオ」のピックが付いた「スーパーマリオ ダブルサンデー」

コインや「ヨッシー」のタマゴ、「スーパーキノコ」といったアイテムのトッピングも盛り沢山です。

シングル・ダブルとも、土管のカップはプラスチック製でお持ち帰り可能。

食べ終わったらおうちやオフィスでペン立てや小物入れとしても使用できます。

ワンダーフラワー クラッシュソーダ

販売期間:2024年6月28日(金)〜7月31日(水)※なくなり次第終了

価格:750円(税込)

※好きなスモールサイズのアイスクリームを1コ選べます

『スーパーマリオブラザーズ ワンダー』に登場する、入手すると様々な不思議な変化が起こる「ワンダーフラワー」をイメージした新感覚のクラッシュソーダが新登場。

ザクザク氷とシュワシュワ炭酸水に、ピンク色のブドウシロップと、青色のソーダシロップをプラス。

また、お口の中で弾けるグレープ味のパチパチキャンディと、ソーダ味のラムネも入って、夏にぴったりの爽やかな味わいに仕上げられています。

さらに、2色のシロップが混ざるとグレープソーダ味に変化。

味だけでなく、色や音まで楽しめるまさにワンダーなドリンクです。

マドラースプーンには、限定デザインのシール付き!

ハテナブロック アイスクリームセット

販売期間:2024年6月28日(金)〜7月31日(水)※なくなり次第終了

価格:スモール 2,880円(税込)/レギュラー 3,580円(税込)

※好きなアイスクリーム(スモールorレギュラーサイズ)を8コ選べます

ハテナブロックの箱でアイスクリームを持ち帰ることができる「ハテナブロック アイスクリームセット」

箱を開けると、アイテムとマリオたちがデザインされたアイスクリームカップが8コ入っています。

サイズ:縦120×横120×厚み2mm

さらに、ハテナブロックのデザインのレジャーシートがついてきます。

ウレタン・アルミを貼り合わせた三層構造でしっかりと厚みのあるレジャーシートは、ハテナブロックが一面にデザインされインパクト大!

友達や家族とお出かけするときに大活躍すること間違いなしです。

スーパーマリオ バラエティボックス

販売期間:2024年6月28日(金)〜7月31日(水) ※なくなり次第終了

価格:

スモール 4個 1,280円(税込)/6個 1,760円(税込)/8個 2,240円(税込)/12個 3,200円(税込)

レギュラー 4個1,680円(税込)/6個2,310円(税込)/8個2,940円(税込)/12個4,200円(税込)

※好きなアイスクリーム(スモールorレギュラーサイズ)を選べます

テイクアウトで大人気のバラエティボックスが2024年も全ラインナップ「スーパーマリオ」コラボ限定デザインに!

「スーパーマリオ」のキャラクターやアイテムが天面、側面までちりばめられ、もちろん個数ごとに全て異なるデザインが使用されています。

プレゼントや手土産、差し入れなど、いろんな場面にぴったりです。

ルイージマンション 31デコケーキ

販売期間:2024年6月28日(金)〜※なくなり次第終了

価格:4,800円(税込)

※好きなポップスクープのアイスクリームを6コ選べます

サイズ:4号/直径 約14cm×高さ 約4.5cm(ケーキベースサイズ)

お好きなアイスクリームを選んでデコってオリジナルのアイスクリームケーキを作れる「31デコケーキ」が、2024年6月27日発売予定の『ルイージマンション2 HD』デザインで登場!

「ルイージ」やオバケたちのピックに、「テレサ」のチョコレート、怪しげな緑色のリンゴ味ソース、背景台紙などに貼れる蓄光シールまでつくアタッチメント盛りだくさんなデコケーキです。

飾り付けてちょっぴりこわ〜い(?)アイスクリームケーキが楽しめます。

スーパーマリオ パレット6

販売期間:2024年6月28日(金)〜※なくなり次第終了

サイズ:5号/直径 約16cm×高さ 約5cm

価格:4,000円(税込)

2023年に登場し人気を博した「スーパーマリオ パレット6」が、期間限定でパワーアップして登場。

飾って楽しめるピックに「キノピオ」「ピーチ」「デイジー」が仲間入りします!

好きなキャラクターとアイテムを組み合わせて楽しめるアイスクリームです。

スマホアプリ『My Nintendo』でチェックインするとオリジナルステッカーをプレゼント

受け取り方法:会計時「GPSチェックイン」後「景品の受けとり」画面を店舗スタッフの方に見せてください。

キャンペーン期間中、サーティワンの店舗にて「スーパーマリオ」コラボアイスを購入された方限定のプレゼントを用意。

スマートフォン向けアプリ『My Nintendo』で「GPSチェックイン」された方に、「スーパーマリオ」シリーズに登場するパワーアップアイテムのステッカーがプレゼントされます。

期間中1日1回、全国のサーティワン店舗でチェックインできるので、来店のたびにどのパワーアップアイテムのステッカーがもらえるか楽しみです。

※期間中1日1回まで、サーティワンのいずれかの店舗でチェックイン可能です

※プレゼントは、1アカウントのGPSチェックインにつき1枚になります

※ランダム配布のため、種類は選べません

※なくなり次第、配布終了となります

「スーパーマリオ」の仲間たちと、無敵の夏が楽しめるアイスクリームやドリンクがラインナップ。

サーティワン「スーパーマリオ」コラボレーションは、2024年6月28日より開催です☆

※一部店舗では価格が異なります

