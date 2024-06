歌手の倉木麻衣(41)が21日、東京・サンシャインシティ噴水広場で行われた「『サンシャイン水族館×倉木麻衣 25th ANNIVERSARY 〜Relaxing Night Aquarium〜』オープニングセレモニー」に登場した。12月8日にデビュー25周年を迎える倉木は、観客に手を振りながら登場。「皆さんと一緒に笑顔になれる年にしたいなと思います。音楽を通じて楽しいひと時を作れたらと思っています」と力を込めた。

今回、コラボするサンシャイン水族館は「お母さんに初めて連れて行ってもらったところ」だそう。「歌手になってからもたびたび訪れる大好きなところ。うれしく思います」とにっこり。自身がプロデュースした特別水槽については「レインボーとヘブンというテーマで作らせていただきました。色とりどりのお魚たちが水槽にいます。輝き、生命力の強さ、命の大切さも込めながら作っている」と紹介し、「ぜひご覧になっていただけたらうれしいです」と呼びかけた。セレモニーでは「Secret of my heart」今回のイベントのために書き下ろされたテーマソング「Forever for you」、最新曲「You & I」を披露。美声に反応した買い物客も集まり、約1000人が熱狂した。「You & I」では、ダンスをレクチャーし、観客とともにポイントダンスを楽しみ、一体感が生まれた。倉木は、きょう21日から8月25日までサンシャイン水族館とコラボレーションし、期間中の午後6時以降に癒しの空間を届ける。特別水槽のプロデュース、お気に入りの生き物を案内する音声ガイド、倉木の楽曲に合わせたクラゲ水槽の照明演出、書き下ろしイラストのグッズ販売など、さまざまな企画が予定されている。【セットリスト】1:Secret of my heart2:Forever for you3:You & I