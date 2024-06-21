「ONE PIECE」公式サイトより第1118話の「チョイ見せ！」が公開。大パニックのエッグヘッド編！週刊少年ジャンプ30号は6月24日発売

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【「ONE PIECE」チョイ見せ！ 第1118話】
6月21日 公開

　マンガ「ONE PIECE」公式サイトにて、「週刊少年ジャンプ30号」に掲載予定の「ONE PIECE」第1118話の「チョイ見せ！」が6月21日に公開された。

　公開された「チョイ見せ！」では、最新話となる第1118話の1ページを読むことができる。海に沈んでいく“鉄の巨人”に海兵たちも大パニック……。

 □「ONE PIECE」チョイ見せ 第1118話のページ

　なお、「ONE PIECE」第1118話が掲載されるマンガ雑誌「週刊少年ジャンプ30号」は6月24日発売予定。

(C)尾田栄一郎/集英社