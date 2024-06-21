ME:I KEIKO¤ò¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¼Ì¿¿¤À¤±¤Ç¾Ð¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤«!?¡Ö¤ª¾Ð¤¤£´¥³¥Þ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡¡¥í¥í¥í¥í¡×¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£½éÃ±ÆÈ½Ð±é
¼¡²ó6·î26Æü¡Ê¿å¡Ë24»þ29Ê¬¡Á¡Ê¿åÍË¥×¥é¥Á¥Ê¥¤¥ÈÏÈÆâ¡ËÊüÁ÷¤Î¡Ö¤ª¾Ð¤¤£´¥³¥Þ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡¡¥í¥í¥í¥í¡×¡ÊÀ½ºîÃøºî¡¦Ãæµþ¥Æ¥ì¥Ó¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï28¶É¡ÜTOS¡¦UMK 30¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷ Ëè½µ¿åÍË24»þ29Ê¬¡Á24»þ54Ê¬¡Ë¡£
¥Þ¥æ¥ê¥«¡ÊºåËÜ¡¢ÃæÃ«¡Ë¤¬¥²¥¹¥È¤È4¿Í1ÁÈ¤Ç¤ª¾Ð¤¤¥²¡¼¥à¤ËÄ©Àï¡ª6·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¤Î²óÅú¼Ô¥²¥¹¥È¤Ï¡¢¿·»³¡Ê¤µ¤ä¹á¡Ë¤È²¬ÅÄ·ë¼Â¡£È½Äê°÷¥²¥¹¥È¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ë½éÃ±ÆÈ½Ð±é¤ÎKEIKO¡ÊME:I¡Ë¡£¡È4¿Í¤Î¾Ð¤¤¡É¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¹¤ë¡ª
ºÇ½é¤Î¥²¡¼¥à¤Ï4Ê¸»ú¸ÀÍÕ¤ÎÆ¬¤È¤ª¤·¤ê¤ò¡Ö¥í¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¥ê¥º¥à¥²¡¼¥à¡Ø¥í¥í¥í¥í¥Ð¡¼¥¬¡¼¡Ù¡£¼«¿®Ëþ¡¹¤ËÅú¤¨¤ë²¬ÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¤½¤Î¸å¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤â¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤º¡¢¡ÖÈÖÁÈ²õ¤·¤Á¤ã¤¦¤«¤â¡ª¡×¤ÈÆÃÊÌ¥ë¡¼¥ë¤òÅ¬ÍÑ¤·ºÆÅÙ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£
Â³¤¤¤Æ¤Ï¡Ø¥í¥í¥í¥í ¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¡Ù¡£KEIKO¤Î¡Ö¢þ¢þ¤È¤¤¤¨¤Ð¡©¡×¤Î¥³¡¼¥ë¤Ë¡¢Á´°÷¤¬Æ±¤¸¸ÀÍÕ¤ò¶«¤Ù¤Ð¥¯¥ê¥¢¡£¤È¤³¤í¤¬¡Ö¥Þ¥æ¥ê¥«¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Ï¡©¡×¤ÇÏÀÁèËÖÈ¯¡ª¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢²¬ÅÄ¤¬¼«Í³¤¹¤®¤ëÈ¿±þ¤ò¸«¤»¡Ä¡£
3¤ÄÌÜ¤Ï¿·¥²¡¼¥à¡Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤é¤á¤Ã¤³¡Ù¡£¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤Ï°ìÀÚ¶Ø»ß¡ª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤È¡Ö¼Ì¿¿¡×¤À¤±¤ÇKEIKO¤ò¾Ð¤ï¤»¤é¤ì¤¿¤é¥²¡¼¥à¥¯¥ê¥¢¡£
¥Þ¥æ¥ê¥«¤é¤Ï¤¢¤Î¼ê¤³¤Î¼ê¤Ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ë¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¾Ð¤ï¤Ê¤¤KEIKO¡£¤·¤«¤·ºåËÜ¤Î¥×¥ê¥ó¥È¥·¡¼¥ë¡¢²¬ÅÄ¤Î¿È¤òºï¤Ã¤¿¼«»£¤ê¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¾×·â²èÁü¤¬Â³½Ð¡ª¤Û¤«¤Î4¿Í¤¬¸ª¤ò¿Ì¤ï¤»¤ë¤Ê¤«¡¢KEIKO¤Ï¾Ð¤¤¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©¡Èµ¬³Ê³°¡É¤Î²¬ÅÄ¤ÈKEIKO¤ÎÄ¶¿É¸ý¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÇÂç¹Ó¤ìÅ¸³«¤Ë!?
¢¨ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ²¼¤µ¤¤¡£
½Ð±é¡§¥Þ¥æ¥ê¥«
²óÅú¼Ô¥²¥¹¥È¡§²¬ÅÄ·ë¼Â¡¢¿·»³¡Ê¤µ¤ä¹á¡Ë
È½Äê°÷¥²¥¹¥È¡§KEIKO¡ÊME:I¡Ë
Å·¤ÎÀ¼¡§¤Ï¤é¡Ê¤æ¤Ë¤Ð¡¼¤¹¡Ë
¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡§https://www.ctv.co.jp/rorororo
X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/rorororo_ctv
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@rorororo_ctv