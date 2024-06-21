＠ブルーノート東京●11/11（月）[1st ] Open 4：30pm / Start 5：30pm[2nd] Open 7：30pm / Start 8：30pm●11/12（火）[1st ] Open 4：30pm / Start 5：30pm[2nd] Open 7：30pm / Start 8：30pm●11/13（水）[1st ] Open 4：30pm / Start 5：30pm[2nd] Open 7：30pm / Start 8：30pm●11/15（金）[1st ] Open 4：30pm / Start 5：30pm[2nd] Open 7：30pm / Start 8：30pm●11/16（土）[1st ] Open 3：30pm / Start 4：30pm[2nd] Open 6：30pm / Start 7：30pm●11/17（日）[1st ] Open 3：30pm / Start 4：30pm[2nd] Open 6：30pm / Start 7：30pmMEMBERSJUJU（ヴォーカル）石成正人（ギター）草間信一（ピアノ）SOKUSAI（ベース）天倉正敬（ドラムス）本間将人（キーボード、サックス）チケットJUJU FAM 受付期間：2024年8月23日（金）12：00〜8月29日（木）23：59CLUB JUJU（ROYAL / 通常会員同時） 受付期間：2024年9月5日（木）12：00〜9月11日（水）23：59JAM SESSION / 一般 受付期間：2024年9月22日（日）12：00〜9月25日（水）23：59FCリセール受付 受付期間：2024年10月9日（水）12：00〜10月11日（金）23：59

＜billboard classics JUJU 20TH ANNIVERSARY PREMIUM CLASSIC CONCERT 2024＞



＜兵庫＞日程：10月1日（火）・2日（水）会場：神戸国際会館 こくさいホール時間：開場17：30 / 開演18：30問い合わせ：夢番地 06-6341-3525（平日12：00〜17：00 / 土日祝休）＜東京＞日程：10月9日（水）・10日（木）会場：すみだトリフォニーホール 大ホール時間：開場17：30 / 開演18：30問い合わせ：キョードー東京 0570-550-799（平日11：00〜18：00 / 土日祝 10：00〜18：00）出演：JUJU指揮者：栗田博文管弦楽：日本センチュリー交響楽団（兵庫）、東京フィルハーモニー交響楽団（東京）編曲監修：山下康介記念グッズ付きチケット：￥16,500（税込）通常チケット：￥12,500（税込）記念グッズ「Happy 20yrs スノードーム」※受付は、オフィシャルファンクラブJUJU FAM 2次/オフィシャルモバイルファンクラブCLUB JUJU ROYAL MEMBER 2次チケット先行抽選予約（7/16<火>23：00）までとさせていただきます。※記念グッズは公演当日のみ、チケットを確認の上、お渡しいたします。（公演当日の受取り忘れや、ご来場いただけなかった場合の後日受取りや発送は行いません。予めご了承下さい。）※記念グッズ付きチケットは、前方の座席を保証するチケットではございません。あらかじめご理解の上、お買い求め下さい。【チケット販売スケジュール】・6/24（月）12：00〜7/1（月）23：00 JUJU FAM 最速チケット先行抽選予約・7/2（火）12：00〜7/8（月）23：00 CLUB JUJU ROYAL MEMBER チケット先行抽選予約・7/9（火）12：00〜7/16（火）23：00 JUJU FAM 2次／CLUB JUJU ROYAL MEMBER 2次チケット先行抽選予約・7/17（水）12：00〜7/23（火）23：00 ビルボードライブ 「Club BBL会員」／CLUB JUJU 通常会員チケット先行抽選予約