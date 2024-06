毎年恒例となるJUJUのJAZZ LIVE<JUJU JAZZ LIVE 2024 EVERYTHING IS DELICIOUS IN AUTUMN!!>の詳細が発表された。デビュー20周年となる2024年は、11月11日(月)、12日(火)、13日(水)、15日(金)、16日(土)、17日(日)の6日間・1日2公演、ブルーノート東京で開催される。アーティスト名の“JUJU”は、サックスプレイヤーWayne Shorterのアルバム“JuJu”に由来するなど、JUJUにとってJAZZは自らの大事なルーツのひとつ。2011年にリリースした初のJAZZアルバム『DELICIOUS』は、JAZZアルバムとして異例のヒットを記録しており、ライフワークのひとつともいえるブルーノート東京でのJAZZ LIVEは、2011年から毎年欠かすことなく開催され2024年で14年目を数える。

<JUJU JAZZ LIVE 2024 EVERYTHING IS DELICIOUS IN AUTUMN!!>

@ブルーノート東京

●11/11(月)

[1st ] Open 4:30pm / Start 5:30pm

[2nd] Open 7:30pm / Start 8:30pm

●11/12(火)

[1st ] Open 4:30pm / Start 5:30pm

[2nd] Open 7:30pm / Start 8:30pm

●11/13(水)

[1st ] Open 4:30pm / Start 5:30pm

[2nd] Open 7:30pm / Start 8:30pm

●11/15(金)

[1st ] Open 4:30pm / Start 5:30pm

[2nd] Open 7:30pm / Start 8:30pm

●11/16(土)

[1st ] Open 3:30pm / Start 4:30pm

[2nd] Open 6:30pm / Start 7:30pm

●11/17(日)

[1st ] Open 3:30pm / Start 4:30pm

[2nd] Open 6:30pm / Start 7:30pm



MEMBERS

JUJU(ヴォーカル)

石成正人(ギター)

草間信一(ピアノ)

SOKUSAI(ベース)

天倉正敬(ドラムス)

本間将人(キーボード、サックス)



チケット

JUJU FAM 受付期間:2024年8月23日(金)12:00〜8月29日(木)23:59

CLUB JUJU(ROYAL / 通常会員同時) 受付期間:2024年9月5日(木)12:00〜9月11日(水)23:59

JAM SESSION / 一般 受付期間:2024年9月22日(日)12:00〜9月25日(水)23:59

FCリセール受付 受付期間:2024年10月9日(水)12:00〜10月11日(金)23:59

<全国アリーナツアー『JUJU 20th ANNIVERSARY ARENA TOUR 2024 「YOUR REQUEST」』>

6/22(土)宮城県:セキスイハイムスーパーアリーナ

6/29(土)北海道:北海道立総合体育センター 北海きたえーる

7/6(土) 愛媛県:愛媛県武道館

7/20(土)大阪府:大阪城ホール

7/21(日)大阪府:大阪城ホール

7/27(土)富山県:富山市総合体育館

8/3(土) 広島県:広島サンプラザホール

8/10(土)愛知県:ポートメッセなごや 第1展示館

8/17(土)福岡県:マリンメッセ福岡 A館

8/24(土)埼玉県:さいたまスーパーアリーナ

8/25(日)埼玉県:さいたまスーパーアリーナ

イープラス

https://eplus.jp/juju20th-arena/

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/juju20th-arena/

ローソンチケット

https://l-tike.com/juju20th-arena/

<billboard classics JUJU 20TH ANNIVERSARY PREMIUM CLASSIC CONCERT 2024>

<兵庫>

日程:10月1日(火)・2日(水)

会場:神戸国際会館 こくさいホール

時間:開場17:30 / 開演18:30

問い合わせ:夢番地 06-6341-3525(平日12:00〜17:00 / 土日祝休)



<東京>

日程:10月9日(水)・10日(木)

会場:すみだトリフォニーホール 大ホール

時間:開場17:30 / 開演18:30

問い合わせ:キョードー東京 0570-550-799(平日11:00〜18:00 / 土日祝 10:00〜18:00)



出演:JUJU

指揮者:栗田博文

管弦楽:日本センチュリー交響楽団(兵庫)、東京フィルハーモニー交響楽団(東京)

編曲監修:山下康介



記念グッズ付きチケット:¥16,500(税込)

通常チケット:¥12,500(税込)



記念グッズ「Happy 20yrs スノードーム」

※受付は、オフィシャルファンクラブJUJU FAM 2次/オフィシャルモバイルファンクラブCLUB JUJU ROYAL MEMBER 2次チケット先行抽選予約(7/16<火>23:00)までとさせていただきます。

※記念グッズは公演当日のみ、チケットを確認の上、お渡しいたします。(公演当日の受取り忘れや、ご来場いただけなかった場合の後日受取りや発送は行いません。予めご了承下さい。)

※記念グッズ付きチケットは、前方の座席を保証するチケットではございません。あらかじめご理解の上、お買い求め下さい。



【チケット販売スケジュール】

・6/24(月)12:00〜7/1(月)23:00 JUJU FAM 最速チケット先行抽選予約

・7/2(火)12:00〜7/8(月)23:00 CLUB JUJU ROYAL MEMBER チケット先行抽選予約

・7/9(火)12:00〜7/16(火)23:00 JUJU FAM 2次/CLUB JUJU ROYAL MEMBER 2次チケット先行抽選予約

・7/17(水)12:00〜7/23(火)23:00 ビルボードライブ 「Club BBL会員」/CLUB JUJU 通常会員チケット先行抽選予約

曲によって様々な表情をみせるJUJUのヴォーカルと、ミュージシャンの自由かつ盤石な演奏で届けられるDELICIOUSなJAZZ LIVEにご注目を。