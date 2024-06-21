JUJU、ブルーノート東京＜JAZZ LIVE＞は11月に全12回公演
毎年恒例となるJUJUのJAZZ LIVE＜JUJU JAZZ LIVE 2024 EVERYTHING IS DELICIOUS IN AUTUMN！！＞の詳細が発表された。
デビュー20周年となる2024年は、11月11日（月）、12日（火）、13日（水）、15日（金）、16日（土）、17日（日）の6日間・1日2公演、ブルーノート東京で開催される。
アーティスト名の“JUJU”は、サックスプレイヤーWayne Shorterのアルバム“JuJu”に由来するなど、JUJUにとってJAZZは自らの大事なルーツのひとつ。2011年にリリースした初のJAZZアルバム『DELICIOUS』は、JAZZアルバムとして異例のヒットを記録しており、ライフワークのひとつともいえるブルーノート東京でのJAZZ LIVEは、2011年から毎年欠かすことなく開催され2024年で14年目を数える。
＜JUJU JAZZ LIVE 2024 EVERYTHING IS DELICIOUS IN AUTUMN！！＞
●11/11（月）
[1st ] Open 4：30pm / Start 5：30pm
[2nd] Open 7：30pm / Start 8：30pm
●11/12（火）
[1st ] Open 4：30pm / Start 5：30pm
[2nd] Open 7：30pm / Start 8：30pm
●11/13（水）
[1st ] Open 4：30pm / Start 5：30pm
[2nd] Open 7：30pm / Start 8：30pm
●11/15（金）
[1st ] Open 4：30pm / Start 5：30pm
[2nd] Open 7：30pm / Start 8：30pm
●11/16（土）
[1st ] Open 3：30pm / Start 4：30pm
[2nd] Open 6：30pm / Start 7：30pm
●11/17（日）
[1st ] Open 3：30pm / Start 4：30pm
[2nd] Open 6：30pm / Start 7：30pm
MEMBERS
JUJU（ヴォーカル）
石成正人（ギター）
草間信一（ピアノ）
SOKUSAI（ベース）
天倉正敬（ドラムス）
本間将人（キーボード、サックス）
チケット
JUJU FAM 受付期間：2024年8月23日（金）12：00〜8月29日（木）23：59
CLUB JUJU（ROYAL / 通常会員同時） 受付期間：2024年9月5日（木）12：00〜9月11日（水）23：59
JAM SESSION / 一般 受付期間：2024年9月22日（日）12：00〜9月25日（水）23：59
FCリセール受付 受付期間：2024年10月9日（水）12：00〜10月11日（金）23：59
＜全国アリーナツアー『JUJU 20th ANNIVERSARY ARENA TOUR 2024 「YOUR REQUEST」』＞
6/29（土）北海道：北海道立総合体育センター 北海きたえーる
7/6（土） 愛媛県：愛媛県武道館
7/20（土）大阪府：大阪城ホール
7/21（日）大阪府：大阪城ホール
7/27（土）富山県：富山市総合体育館
8/3（土） 広島県：広島サンプラザホール
8/10（土）愛知県：ポートメッセなごや 第1展示館
8/17（土）福岡県：マリンメッセ福岡 A館
8/24（土）埼玉県：さいたまスーパーアリーナ
8/25（日）埼玉県：さいたまスーパーアリーナ
イープラス
https://eplus.jp/juju20th-arena/
チケットぴあ
https://w.pia.jp/t/juju20th-arena/
ローソンチケット
https://l-tike.com/juju20th-arena/
＜billboard classics JUJU 20TH ANNIVERSARY PREMIUM CLASSIC CONCERT 2024＞
日程：10月1日（火）・2日（水）
会場：神戸国際会館 こくさいホール
時間：開場17：30 / 開演18：30
問い合わせ：夢番地 06-6341-3525（平日12：00〜17：00 / 土日祝休）
＜東京＞
日程：10月9日（水）・10日（木）
会場：すみだトリフォニーホール 大ホール
時間：開場17：30 / 開演18：30
問い合わせ：キョードー東京 0570-550-799（平日11：00〜18：00 / 土日祝 10：00〜18：00）
出演：JUJU
指揮者：栗田博文
管弦楽：日本センチュリー交響楽団（兵庫）、東京フィルハーモニー交響楽団（東京）
編曲監修：山下康介
記念グッズ付きチケット：￥16,500（税込）
通常チケット：￥12,500（税込）
記念グッズ「Happy 20yrs スノードーム」
※受付は、オフィシャルファンクラブJUJU FAM 2次/オフィシャルモバイルファンクラブCLUB JUJU ROYAL MEMBER 2次チケット先行抽選予約（7/16<火>23：00）までとさせていただきます。
※記念グッズは公演当日のみ、チケットを確認の上、お渡しいたします。（公演当日の受取り忘れや、ご来場いただけなかった場合の後日受取りや発送は行いません。予めご了承下さい。）
※記念グッズ付きチケットは、前方の座席を保証するチケットではございません。あらかじめご理解の上、お買い求め下さい。
【チケット販売スケジュール】
・6/24（月）12：00〜7/1（月）23：00 JUJU FAM 最速チケット先行抽選予約
・7/2（火）12：00〜7/8（月）23：00 CLUB JUJU ROYAL MEMBER チケット先行抽選予約
・7/9（火）12：00〜7/16（火）23：00 JUJU FAM 2次／CLUB JUJU ROYAL MEMBER 2次チケット先行抽選予約
・7/17（水）12：00〜7/23（火）23：00 ビルボードライブ 「Club BBL会員」／CLUB JUJU 通常会員チケット先行抽選予約
◆JUJUオフィシャルサイト