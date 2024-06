トーンズ・アンド・アイのニュー・アルバム『Beautifully Ordinary』が2024年8月2日(金)に全世界リリースされることが発表された。アルバムからの先行配信曲「Dance With Me」は6月17日(月)にリリースされているが、そのタイトルのとおり、ドライブや通り踊り出したいときにもピッタリな疾走感のあるサウンドだ。「この曲は失恋と絶望についての曲となっています。サビは、過去に感情的に別れるしかなかった人を待つことを象徴しています。"ダンス "は、誰かと一緒にいる最も幸せな瞬間、そしてその瞬間にとどまり、その人と再びつながろうとする最後の必死の努力を表しています。孤独な曲だけど、ハッピーに聞こえる曲のような気がします」──トーンズ・アンド・アイ

『Beautifully Ordinary / ビューティフリー・オーディナリー』



2024年8月2日(金)発売1.To Be Loved2.Lose Someone Like Me3.I Get High4.We'll See Stars5.Dance With Me6.Figure It Out7.Wonderful8.Raise Me Up9.Dreaming10.You Don't Know Me Like That11.John Doe12.Sorrento13.Need You To Love Me14.Only One15.Live Without Your Love16.Call My Nameプレ・セーブ/プレ・オーダー:https://tonesandi.lnk.to/beautifullyordinary