BAND-MAIDが7月5日に新曲「Protect You」を配信リリースすることが決定。あわせてジャケット映像＆ティーザー映像も公開された。

◆ティーザー映像

BAND-MAIDが2ヶ月半ぶりに放つ新曲は、1975年から1977年にかけて放送された永井豪原作によるテレビアニメ『UFOロボ グレンダイザー』のリブート作、TVアニメ『グレンダイザーU』エンディングテーマに起用されている。欧州や中東を中心に世界中で人気の『グレンダイザー』と、同じく世界で人気を博すBAND-MAIDとの組み合わせということで注目を集めている。



ティーザー映像はクールな演奏シーンが印象的な映像となっており、配信ジャケットのアートワークは今回もSAIKI（Vo）によるプロデュースとなっている。



リリース情報


「Protect You」
配信リンク：https://BAND-MAID.lnk.to/ProtectYou

Words：MIKU KOBATO　
Music & Arrangement： BAND-MAID

TVアニメ『グレンダイザーU』

オフィシャルサイト：https://grendizer-official.net/

テレ東にて7月5日から毎週金曜深夜1時23分からスタート
ＢＳテレ東にて7月10日から毎週水曜深夜24時30分からスタート
アニマックスにて7月27日から毎週土曜夜11時00分からスタート
AT-X　7月11日から毎週木曜21時30分からスタート
（リピート放送　毎週月曜9時30分〜/毎週水曜15時30分〜）

ライブ情報

＜BAND-MAID HALL TOUR 2024＞
2024年6月28日 (金) 愛知・名古屋市公会堂
2024年7月5日 (金) 大阪・フェニーチェ堺　大ホール
2024年7月14日 (日) 神奈川・神奈川県民ホール
公演詳細：https://bandmaid.tokyo/contents/733904

関連リンク

◆BAND-MAID オフィシャルサイト