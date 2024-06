TREASUREが、5月28日に約10ヶ月振りにリリースした最新曲「KING KONG」のJPバージョンと、7月19日からスタートするテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『伝説の頭 翔』主題歌で日本オリジナル曲「REVERSE」を初収録したTREASURE初のダブルAサイドシングルを8月21日にリリースすることが発表された。「KING KONG -JP Ver.-」は、圧の強いビートと力強いベースなどメリハリの効いたダイナミックなダンス曲で、“叶えられないと知っているが、すべてを捧げて愛する”という盲目的な悲しい愛を歌詞で表現している。

JAPAN 2ND SINGLE「KING KONG / REVERSE」



2024年8月21日(水)発売【SINGLE+DVD(スマプラ対応)】価格:2,100(税抜)/2,310(税込)品番:AVCY-97238/B※初回生産限定盤:デジパック仕様※封入特典:全形態共通 トレーディングカード (全10種中1種ランダム封入)※歌詞ブックレット付【SINGLE+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】価格:2,100(税抜)/2,310(税込)品番:AVCY-97239/B※初回生産限定盤:デジパック仕様※封入特典:全形態共通 トレーディングカード (全10種中1種ランダム封入)※歌詞ブックレット付【SINGLE(スマプラ対応)】価格:1,200(税抜)/1,320(税込)品番:AVCY-97241※初回仕様:紙ジャケット仕様※初回封入特典:全形態共通 トレーディングカード (全10種中1種ランダム封入)※歌詞ブックレット付【SINGLE(8cm)】価格:1,200(税抜)/1,320(税込)品番:AVCY-97240※初回生産限定盤:紙ジャケット仕様 ・レーベルデザインランダム仕様(全10種中ランダム1種)※封入特典:全形態共通 トレーディングカード (全10種中1種ランダム封入)※本商品には歌詞ブックレットが付いておりません。予めご了承ください。【SINGLE(8cm)+SINGLEアダプター】価格:2,700(税抜)/2,970(税込)品番:AVZ1-97242※TREASURE Weverse Shop JAPAN/YGEX OFFICIAL SHOP/mu-mo SHOP/LIVE会場専売商品※数量限定盤:紙ジャケット仕様 ・レーベルデザインランダム仕様(全10種中ランダム1種)※封入特典:全形態共通 トレーディングカード (全10種中1種ランダム封入)※本商品には歌詞ブックレットが付いておりません。予めご了承ください。▼先着オリジナル特典【TREASURE Weverse Shop JAPAN/YGEX OFFICIAL SHOP/mu-mo SHOPオリジナル共通特典】・オリジナルトレーディングカード(絵柄A /メンバー別全10種よりランダム1種)※5形態のうちいずれか1枚購入でオリジナルトレーディングカード(絵柄A)1枚をプレゼント【他 CD SHOP共通先着特典】・オリジナルトレーディングカード(絵柄B /メンバー別全10種よりランダム1種)※5形態のうちいずれか1枚購入でオリジナルトレーディングカード(絵柄B)1枚をプレゼント■収録内容[CD]・KING KONG -JP Ver.-・REVERSE[DVD / BD]・KING KONG -JP Ver.- (MUSIC VIDEO)・KING KONG -JP Ver.- (BEHIND THE SCENES)収録予定