＜ＢＳテレ東＞“がんばる現役世代”の「スキルになる」新たな経済番組『NIKKEI　NEWS　NEXT』が7月スタート！

バーチャルスタジオからニュースのリアルを伝える

7月1日初回は日本を変える若手経営者が集結し30分拡大スペシャル

4月に八木ひとみが新MCに就任し、“ビジネスに頑張る現役世代のスキルになる経済番組”をキーワードに放送している「日経ニュース プラス9」。7月1日(月)からは新たに「NIKKEI NEWS NEXT」へ、さらに経済にこだわった番組に生まれ変わります。スタジオは仮想空間を演出するバーチャルプロダクション(VP)を採用。“NEXT”を見据えた新コーナーや最新のマーケットニュースをはじめ、経済のリアルをわかりやすく伝えます。





日本経済新聞社や日経BP、英フィナンシャル・タイムズ(FT)など、日経グループと連携し、日経の海外37拠点のネットワークを活用。グローバルな経済ニュースを発信します。初回は放送時間を30分拡大し、日本の将来、“NEXT”を担う注目の若手経営者が登場します。

新番組名「NIKKEI NEWS NEXT」

「NIKKEI」のブランド力、現場取材や調査報道に基づく「NEWS」へのこだわり、そして「次世代」「次を先読み」「次代を照らす」を想起させる「NEXT」と、シンプルな言葉をつなげて親しみを出し、日経グループの番組として、日本の「次」を探り、報道する強い意志とメッセージを込めました。



バーチャルスタジオ 「VP」で描く未来

スタジオのコンセプトはビジネスパーソンの行く先を明るく照らす灯台、新しいニュースを届ける風が気持ちよく吹き抜ける場所。立体感、躍動感があり、目指すべき明るい日本の未来をイメージできるデザインを採用しました。



初回は30分拡大スペシャル 特集テーマは<NEXTへの挑戦者たち>

新しい発想、独自の技術で世界を変える「次代の変革者」たちがスタジオ生出演。



▼自動運転EVの開発を手掛けるチューリングの山本一成CEO



▼フードロス削減に挑戦するアストラフードプランの加納千裕社長

▼プリント基板に革命をもたらすエレファンテックの清水信哉社長



新コーナー① the NEXT to win~世界を変える~

新しい発想、独自の技術で世界を変える「次代の変革者」となる可能性を秘めたスタートアップを紹介する。



新コーナー② what happens NEXT~世界が変わる~

経済の注目トピックをとらえ、「次のステージ」へ進む世界の変化を読み解く。

不定期の骨太企画。

7月は1日(月)=日米金融政策と世界経済

2日(火)=3中全会と中国経済の今後

3日(水)=新紙幣発行とマーケット

4日(木)=世界選挙イヤーの後半戦





<八木ひとみ コメント>

この度「日経ニュースプラス9」は「NIKKEI NEWS NEXT」として生まれ変わります。プラス9で培ったニュースへの真摯な姿勢はそのままに、さらに深く一歩先を見据えた情報をお届けします。日々のビジネスにおいて、皆さんが新たな価値を創造するための情報源を目指します。これからもご期待ください。





番組概要

【番組名】 「NIKKEI NEWS NEXT」

【放送日】 毎週月~木曜 夜9:00~10:00

金曜 夜9:54~10:54

【放送局】 BSテレ東(BS⑦ch)/BSテレ東4K(4K⑦ch)

【メインキャスター】 八木ひとみ

【コメンテーター】 小柳建彦(日本経済新聞編集委員)

山川龍雄(テレビ東京解説委員)

大塚節雄(日本経済新聞編集委員)

【番組HP】 https://www.bs-tvtokyo.co.jp/nikkeinext/



毎週土曜日の「日経プラス9サタデー~ニュースの疑問~」は7月6日(土)から「日経サタデー~ニュースの疑問~」に番組タイトルを変更します。平日朝の「日経モーニングプラスFT」も内容をパワーアップします。両番組とも「NIKKEI NEWS NEXT」と同様、VPスタジオに切り替え、装いを新たにします。