◆米女子プロゴルフツアー メジャー第３戦 全米女子プロ選手権 第１日（２０日、米ワシントン州サハリーＣＣ＝６７３１ヤード、パー７２）

日本勢は過去最多の１２人が出場。第１ラウンドが終了し、２０１９年ＡＩＧ全英女子オープンに続くメジャー２勝目を目指す渋野日向子（サントリー）が７０で、前週日本ツアーＶの岩井明愛（あきえ、ホンダ）、西郷真央（島津製作所）と並んで首位と２打差の４位と好発進した。

古江彩佳（富士通）、山下美夢有（みゆう、加賀電子）はともに７１で１５位のスタート。勝みなみ（明治安田）は７２で回り、２２位で滑り出した。全米女子オープンからのメジャー連勝を狙う笹生優花（フリー）は７４で５４位とやや出遅れ。西村優菜（スターツ）は７５で７０位となった。

畑岡奈紗（アビームコンサルティング）、岩井千怜（ちさと、ホンダ）、竹田麗央（りお、ヤマエグループＨＤ）は７７で１０７位。稲見萌寧（Ｒａｋｕｔｅｎ）は８１で１４２位と厳しい出だしとなった。

今季限りでの引退を表明しているレキシー・トンプソン（米国）が６８で単独トップ。世界ランク１位のネリー・コルダ（米国）、パティ・タバタナキット（タイ）が６９で、１打差の２位で続いた。