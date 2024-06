アメリカの民間宇宙企業スペースXは日本時間2024年6月21日に、「ファルコン9」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた通信衛星は無事に軌道へ投入されたことが、同社のSNSや公式サイトにて報告されています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

ロケット:ファルコン9 ブロック5

打ち上げ日時:日本時間 2024年6月21日6時35分【成功】

発射場:ケープカナベラル宇宙軍基地(アメリカ)

ペイロード:Astra 1P(SES-24)

Astra 1Pはルクセンブルクの通信衛星会社SESが運営するKuバンドの通信衛星で、ヨーロッパ全域に向けた衛星放送サービスの提供を目的としています。SESは2021年に契約を交わしたタレス・アレニア・スペース社の衛星バス「Spacebus Neo 200」を利用して、2機の衛星「Astra 1P(SES-24)」と「Astra 1Q(SES-25)」を製造すると発表していました。

SESによると、2機目のAstra 1Qは2026年に打ち上げられる予定で、2028年までに既存の通信衛星を置き換えるということです。

We’re pleased to announce that ASTRA 1P has successfully been launched to space!

Built by @Thales_Alenia_S and launched by a @SpaceX Falcon 9 rocket, the Ku-band satellite will augment and strengthen SES’s prime TV neighbourhood at 19.2 degrees East while delivering content… pic.twitter.com/FQjveIXIpz

- SES (@SES_Satellites) June 20, 2024