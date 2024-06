【ヤングアニマルweb:スペシャルコラボグラビア! 「えなこ」×「描くなるうえは」】6月21日 公開

白泉社は、同社webマンガサイト「ヤングアニマルweb」にて、「スペシャルコラボグラビア! 『えなこ』✕『描くなるうえは』」を6月21日に公開した。

コスプレイヤーのえなこさんとマンガ「描くなるうえは」とのコラボグラビアとなっており、「描くなるうえは」のヒロイン宮本仁依奈をイメージしてメイドニーナ、バニーニーナ、サロペットニーナなどを披露。

□「ヤングアニマルweb」の「スペシャルコラボグラビア! 『えなこ』✕『描くなるうえは』」

撮影/フジシロタカノリ