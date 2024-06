JUJU毎年恒例のジャズライブ、ブルーノート東京で6日間12公演開催決定

■JUJUが2011年より14年連続で開催する“DELICIOUS”なジャズライブ

JUJUの毎年恒例となるジャズライブ『JUJU JAZZ LIVE 2024 EVERYTHING IS DELICIOUS IN AUTUMN!!』の詳細が発表された。

デビュー20周年となる今年は、11月11日・12日・13日・15日・16日・17日の6日間・1日2公演、ブルーノート東京で開催される。

アーティスト名の“JUJU”は、サックスプレイヤー、ウェイン・ショーターのアルバム『JuJu』に由来するなど、自らの大事なルーツとなっているジャズ。2011年にリリースした初のジャズアルバム『DELICIOUS』は、ジャズアルバムとして異例のヒットを記録し、ブルーノート東京でのジャズライブは2011年から毎年欠かすことなく開催され、2024年が14年目となる。JUJUにとって、ジャズはライフワークのひとつと言っていいだろう。

曲によってさまざまな表情をみせるJUJUのボーカルと、ミュージシャンの自由かつ盤石な演奏で届けられるDELICIOUSなジャズライブをお見逃しなく。

<ライブメンバー>

JUJU(Vo)

石成正人(Gu)

草間信一(Piano)

SOKUSAI(Ba)

天倉正敬(Dr)

本間将人(Key&Sax)

