合成香料、保存料・着色料無添加の商品を展開する「サラヤ」のロングセラーブランド「ヤシノミ」シリーズに、ポケモンデザインが期間限定で登場。

環境に配慮した食器用・衣料用洗剤4種が「ポケットモンスター」のデザインで展開されます☆

サラヤ「ヤシノミ洗剤」ポケモンデザイン

発売日:2024年7月16日(火)

※公式通販サイトでは2024年7月11日(木)10:00より先行購入手続き開始

1971年にエコ洗剤の先駆けとして、「人と地球にやさしい」をコンセプトに誕生した「サラヤ」の”ヤシノミ洗剤”シリーズ。

ヤシの実由来の植物性洗浄成分を使用して「洗浄に不要な成分は入れない」と、無香料・無着色にこだわったそのコンセプトは、世代を超えて愛されてきました。

シリーズ商品のヤシノミ洗たく洗剤・柔軟剤も同様に無香料・無着色で、肌へのやさしさに加え洗浄力も重視するファミリー層を中心に愛用者が増え続けています。

そんな、サラヤのロングセラーブランド「ヤシノミ」シリーズに「ヤシノミ洗剤 ポケモンデザイン」が登場。

2024年7月16日より、大人・子ども問わず世代を超えて愛されるポケモンがパッケージに入った4種が、期間限定で全国発売されます!

パッケージごとに描かれるポケモンが異なるのもデザインのポイント。

さらに、パッケージのどこかには「ヤシノミ」仲間のナッシー(アローラのすがた)が隠れているのも注目です。

ヤシノミ洗剤 野菜・食器用 ピカチュウ

価格:オープン

容量:本体500mL

ブランドの顔である「ヤシノミ洗剤 野菜・食器用」のポケモンデザインパッケージには、ピカチュウが登場。

ヤシノミ洗剤のマークを背景に、手を上げたポーズで展開されます。

「ヤシノミ洗剤 野菜・食器用」は1971年の誕生以来、50年以上愛されてきたロングセラー商品。

手肌へのやさしさと高い生分解性をもつヤシの実由来の植物性洗浄成分を使用し、洗浄に不要なものは入れない“無香料・無着色”にこだわった食器用洗剤は、これからも永遠の相棒です☆

ヤシノミ洗剤 プレミアムパワー ニャオハ

価格:オープン

容量:本体200mL

やさしさそのままに洗浄力を進化させて、少量でも油汚れに強い「ヤシノミ洗剤 プレミアムパワー」にはニャオハの姿が!

ニャオハが笑顔で駆け回る姿がパッケージに描かれています。

「ヤシノミ洗剤 プレミアムパワー」は油汚れに強く、優れた泡立ちが特徴。

ヤシノミ史上最高の洗浄力を持ちながら、手肌へのやさしさを両立した濃縮タイプの食器用洗剤です!

ヤシノミ洗たく洗剤 濃縮タイプ イッカネズミ

価格:オープン

容量:本体520mL

高い洗浄力とやさしさを両立した、家族みんなで使える「ヤシノミ洗たく洗剤 濃縮タイプ」は、イッカネズミのパッケージ。

4ひきかぞくが戯れる、微笑ましいアートが使用されています。

無香料・無着色のコンセプトはそのままに、やさしさ・強さ・素早さを兼ね備えた「ヤシノミ洗たく洗剤 濃縮タイプ」

高い洗浄力で、皮脂汚れも食品汚れもしっかり洗浄する衣料用洗剤です☆

ヤシノミ柔軟剤 イーブイ

価格:オープン

容量:本体520mL

どんなシーンでも適応できる無香料な「ヤシノミ柔軟剤」は、ふんわり感と吸水性を両立させ、人と場所を選ばない商品。

強い香りが苦手な方や小さいお子さん、ペットのいるご家庭でも気兼ねなく使える柔軟剤です。

人と場所を選ばない特徴から、「ヤシノミ柔軟剤」にはイーブイが描かれています!

人と地球にやさしいヤシノミ洗剤を使ってポケモンスペシャルグッズを当てよう!キャンペーン

応募期間:2024年7月16日(火)10:00〜2024年9月30日(月)23:59

応募方法:「ヤシノミ洗剤 ポケモンデザイン」の購入レシートと対象商品の写真を撮影し、特設サイトより応募

当選数:抽選で500名にポケモンスペシャルグッズをプレゼント

ポケモンデザインパッケージの発売を記念して、「ヤシノミ洗剤 ポケモンデザイン」を購入すると参加できるキャンペーンを開催。

「ヤシノミ洗剤 ポケモンデザイン」の購入レシートと対象商品の写真を撮影して、特設サイトから応募すると、抽選で500名にポケモンスペシャルグッズが当たります☆

ピカチュウ・ニャオハ・イッカネズミ・イーブイの姿が描かれた、ポケモンデザインパッケージで期間限定発売。

サラヤの「ヤシノミ洗剤」ポケモンデザインは、2024年7月16日より期間限定で全国発売です!

