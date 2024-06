シリコンバレー発・ファミリーコンシェルジュ『Yohana』がとっておきの手土産をシーン別に紹介。仕事にプライベートに、あなたのステータスをぐんと上げてくれる、センスのいい逸品をご提案します。今回のテーマは「ストックしておきたい日持ちする手土産」。○銀座 菊廼舎「星涼しわんさか」「星涼しわんさか」(6,804円)銀座「菊廼舎」は明治23年創業で百年を超える歴史を刻む江戸和菓子の名店。「星涼しわんさか」は、星空を楽しむ星菓子「星涼し」と、くず餅・江戸の贅(栗、抹茶)・冨貴の輝の詰め合わせです。賞味期限は31日以上。お届けギフトやお土産としても喜ばれる江戸菓子の大人気のセットです。

○会津 長門屋「羊羹ファンタジア Fly Me to The Moon」「羊羹ファンタジア Fly Me to The Moon」(3,500円)江戸期の嘉永元年に創業した会津「長門屋」の「羊羹ファンタジア Fly Me to The Moon」は美しい切り口が目をひく一品。羊羹を切るたびに絵柄が変化し、一切れの味わいも変化します。賞味期限は60日と日持ちも抜群。紅茶やワインとも相性抜群で、ギフトやお土産にも喜ばれます。○シェ リュイ「リーフパイ」「リーフパイ(16枚入り)」(3,800円)1975年に東京・代官山で生まれた「シェ・リュイ」。「リーフパイ」は、口当たり軽く、グラニュー糖の上品な甘さとサクサクの食感が楽しいパイで、毎日のテーブルの上ではもちろん、特別な贈り物にもとても喜ばれます。60日の賞味期限というのもストックにピッタリ、うれしいポイントですね。※価格は2024年6月9日時点のもの※画像はプレスリリース及び公式HPより引用