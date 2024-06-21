¤ä¤Ã¤Æ¤ë¿ÍÂ¿¤¤¤±¤É¼Â¤Ï¤½¤ìNG¡ª¤ä¤á¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤²Æ¥á¥¤¥¯¤ÎÍî¤È¤··ê3Áª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

JPCA¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¤Þ¤ê¤³¤Ç¤¹¡£µ¨Àá¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯²Æ¡ªº£²ó¤Ï²Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸«Ä¾¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¥á¥¤¥¯¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò3¤Ä¤Î¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£µ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥á¥¤¥¯¤òÊÑ¤¨¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¹¤È´¤±¤Þ¤¹¤è¡£

¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é

­¡¥À¡¼¥¯·Ï¥«¥é¡¼¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë

²Æ¥á¥¤¥¯¤Ç°Õ¼±¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¥À¡¼¥¯·Ï¥«¥é¡¼¤Î»È¤¤¤¹¤®¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£

²Æ¥á¥¤¥¯¤ÏÌÀ¤ë¤µ¤È¥Ä¥ä´¶¤Î¤¢¤ë¥á¥¤¥¯¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£

¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÌÜ¸µ¤Ë¥À¡¼¥¯·Ï¥«¥é¡¼¤ò»È¤¤¤¬¤Á¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¥á¥¤¥¯¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£

ÆÃ¤ËÉáÃÊ¥Ù¡¼¥¸¥å·Ï¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¤´¼«¿È¤Î¥á¥¤¥¯¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¥¢¥¤¥é¥¤¥Ê¡¼¤ä¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤Î»È¤¤Êý¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌÜ¸µ¤¬°Å¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡£

¸«Ä¾¤¹ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Ë¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò»Å¹þ¤ó¤À¤ê¡¢Äù¤á¿§¤¬¤ä¤äÌÀ¤ë¤¤¥«¥é¡¼¤Î¥¢¥¤¥·¥ã¥É¥¦¤ò»È¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£

ÌÀ¤ë¤µ¡¢¤½¤·¤Æ¥Ä¥ä´¶¤òÂ­¤¹¤À¤±¤Ç¡¢²Æ¤é¤·¤¤¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿¥á¥¤¥¯¤Ë¶á¤Å¤¯¤Ï¤º¤Ç¤¹¡ª

­¢²Æ¥³¥¹¥á¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤ÏÃí°Õ

²Æ¤ÏÌÀ¤ë¤¤¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥³¥¹¥á¤¬Å¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¤è¤Í¡£

¥­¥é¥­¥é¤È¤·¤¿¥é¥á¤ä¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤â²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£

¤¼¤Ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢»È¤¤Êý¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£

Á¯¤ä¤«¥«¥é¡¼¤ä¥­¥é¥­¥é¥é¥á¤ò¹­ÈÏ°Ï¤ËÅÉ¤Ã¤¿¥á¥¤¥¯¤ÏÇÉ¼ê¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤ä¸Å¤¯¤µ¤¯¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤â¡Ä¡£

²Æ¤é¤·¤¤¥«¥é¡¼¤ÏÀ§Èó»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÜ¤ò°ú¤¯¥Ñ¥­¥Ã¤È¤·¤¿¥«¥é¡¼¤ÏÆó½ÅÉýÆâ¤Ë¼ý¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¹­¤²¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¡£

¤Þ¤¿¡¢¥é¥á¥«¥é¡¼¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È»È¤¤¤¹¤ë¤Î¤¬michillÀ¤Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥á¥¤¥¯ÊýË¡¤Ç¤¹¡ª

­£¥Ä¥ä¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥á¥¤¥¯¤ò¡ª

²Æ¥á¥¤¥¯Á´ÂÎ¤Ç°Õ¼±¤¹¤ëÅÀ¤Ï¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ç¤¹¡£

´û¤Ë¥¢¥¤¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤Ë¥á¥¤¥¯¤Ç¥Ä¥ä¤ò»Å¹þ¤á¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¡¦¥Ä¥ä·Ï¥Ù¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÌÀ¤ë¤¤È©¤Ë¡£

¡¦¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿¡¼¤ò½Å¤Í¤Æ¤è¤ê¥Ä¥ä¤Î¤¢¤ëÈ©¤Ë¡£

¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤¦¤Î¤¬²Æ¥á¥¤¥¯¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª

¥Á¡¼¥¯¤Ë¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Îã¤¬¤³¤Á¤é¡£

¥Á¡¼¥¯¤Ï¥Þ¥Ã¥È·Ï¤Ç»Å¾å¤²¤ë¤è¤ê¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿¡¼¤ò½Å¤Í¤¿Êý¤¬¥Ä¥ä¤¬ºÝÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£

º£²ó¤´¾Ò²ð¤·¤¿¥»¥¶¥ó¥Ì¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï¤ä¤ä¥«¥é¡¼¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥¯¤Ë½Å¤Í¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª

¥Ä¥ä¤È¤¤¤¨¤ÐËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤¬¥ê¥Ã¥×¡£

¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤Î¥á¥¤¥¯¤Ï²Æ¤é¤·¤¯¤Æ¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£

¥Þ¥¹¥¯¤ÎÃåÍÑ¤¬Ç¤°Õ¤È¤Ê¤ê¥°¥í¥¹¤ä¥ê¥­¥Ã¥É¥ê¥Ã¥×¤¬»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¥ê¥Ã¥×¤Ï¥Ä¥ä·Ï¤ä¤¦¤ë¤¦¤ë·Ï¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª