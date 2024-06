ロバート・ダウニー・Jr. とパク・チャヌクがタッグを組んだHBOとA24共同製作のスパイ・スリラー「シンパサイザー」が、2024年7月12日よりU-NEXTで配信開始となることが決定した。あわせて予告編が初公開となっている。

原作となったのは、ベトナム系アメリカ人ヴィエト・タン・ウェンによる同名スパイ・スリラー。ベトナムから難⺠として渡米し、生活した経験のある原作者によるデビュー作にしてピュリッツァー賞およびエドガー賞受賞をはじめとする5つの文学賞を受賞した秀作だ。

舞台はベトナム戦争末期の1970年代。フランスとベトナムの血を引く大尉は、CIAと協力し南ベトナムの仲間たちと共に米ロサンゼルスへと脱出する。しかし、彼は北ベトナム陣営のスパイだった。米国での生活を続けながらも、南陣営の動向を北に報告し続けるミッションを負った彼の苦悩とは......。



主演を務めるのはベトナム系オーストラリア人俳優のホア・スアンデ。2つのルーツをもち、2つの言語を操りながら、表裏2つの顔をもつスパイを演じる。また「キリング・イヴ/Killing Eve」でのエミー賞受賞などでも知られるサンドラ・オーは日系アメリカ人ミズ・モリを演じ、大尉の米国生活におけるキーパーソンの1人となる。

さらにでアカデミー賞助演男優賞を受賞したロバート・ダウニー・Jrは1人4役に挑戦。本作ではアジア系以外で唯一のメインキャストを務め 、CIA工作員、教授、映画監督、国会議員をそれぞれ演じている。

©2024Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO® and all related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.

ドラマ「シンパサイザー」は2024年7月12日よりU-NEXTで見放題独占配信。