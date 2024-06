BREAKING: Invitations to the starlink mini are beginning for $599 @FutureAZA @SawyerMerritt— KennethK (@utahtemp) June 19, 2024

Starlink MINI (REV MINI1_PROD2) with built-in WiFi.

28.9x24.8 cm (11.4″ x 9.8″) pic.twitter.com/0AQKicaOk4— Oleg Kutkov 🇺🇦 (@olegkutkov) June 16, 2024

Starlinkが従来の製品より小型化したアンテナ「Starlink Mini」を、一部ユーザーに向けてアーリーアクセス版として599ドル(約9万5300円)で販売を開始していることがわかりました。SpaceX unveils 'Starlink Mini' satellite internet antenna for $599https://www.cnbc.com/2024/06/20/spacex-unveils-starlink-mini-satellite-internet-antenna-for-599.html

I just set it up right now and am writing this post through space.



Took less than 5 mins. Easily carried in a backpack.



This product will change the world.— Elon Musk (@elonmusk) June 17, 2024

Musk Confirms Starlink Mini Dish Is Coming, Says It Will Fit in a Backpack | Extremetechhttps://www.extremetech.com/internet/musk-confirms-starlink-mini-dish-is-coming-says-it-will-fit-in-a-backpack「Starlink Mini」の大きさは28.9cm×24.8cm。GIGAZINE編集部で入手した従来品は51.3cm×38.3cmだったので、かなり小型化したことがわかります。イーロン・マスク氏は「5分以内に組み立てられて、バックパックに入れて運ぶこともできます」と述べています。Stalinkの家庭向け通信サービスは「月額120ドル(約1万9000円)で使い放題」という設定ですが、Starlink Miniを使いたいという人は、新たに月額30ドル(約4770円)で「Mini Roamサービス」を追加可能。ただし、Mini Roamサービスには1カ月あたり50GBまでという通信量制限があり、50GBを超過した場合は1GBあたり1ドル(約160円)の追加料金がかかるとのことです。