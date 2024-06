「BON」が2500万回再生突破

平野紫耀(27)、神宮寺勇太(26)、岸優太(28)で結成した3人組ボーイズグループ・Number_i(ナンバーアイ)の新曲「BON」が話題となっている。YouTubeのミュージックビデオ(MV)は現在、約2800万回にまで再生回数を伸ばしており、5月27日に公開されたデビュー曲「GOAT」を上回るスピードだ。

【写真】「ドキドキが止まりません」「色っぽいって」とファン悶絶…平野紫耀が公開したナイトプール姿

これに先だつ4月14日には米シカゴで開催された全米最大級の野外フェス「コーチェラ2024」に初出演を果たすなど、世界を目指して着実に前進しているようにみえる。だが、5月に公開された米人気番組の動画をめぐってある懸念が持ちあがっている。

滝沢秀明

スポーツ紙記者がこう指摘する。

「5月に平野、神宮寺、岸の3人は10代の音楽ファンに向けたYouTubeの米音楽インタビュー番組『Zach Sang Show(ザック・サン・ショー)』への出演を果たしました。同番組には過去にジャスティン・ビーバー、オリビア・ロドリゴ、ザ・キッド・ラロイ、アリアナ・グランデなど世界のスーパースターが出演するほどの有名番組で、深堀りインタビューで知られています。ところが、3人は最初から最後までほぼ英語を話していないのです。世界に向けて存在感を示すならせめて冒頭のあいさつだけでも英語にすれば、と気になりましたね」

インタビューではJ-POPの特徴や楽曲への思い、メンバーの性格など多岐にわたって質問を受けたが、23分の長さのうち「I don’t know」「OK」「Thank you so much」など短いフレーズ以外、最後まで主に日本語だった。コーチェラの振り返りでは平野が「音楽に対して通じるものがあった。言葉も何も分からないけど」と自分たちの英語力について自ら明かしてしまう場面も。

同番組にはBTSをはじめK-POPグループのBLACKPINKやNCT127、LE SSERAFIM、(G)I-DLE、aespaらも出演しているが、英語ネイティブ、あるいはそれに近い英語力を持つメンバーが各グループにいるため、ほとんど英語でコミュニケーションが成り立っている。そんな中、同番組に新しい学校のリーダーズが出演したことからNumber_iの英語力に再び注目が集まってしまった。

「新しい学校のリーダーズが今月7日に公開された『Zach Sang Show』のMVに『ATARASHII GAKKO!』として出演しました。メンバー4人は冒頭から英語で自己紹介し、日本語ぽい英語ながらも『exactly!』と声をそろえるなど英語を使う努力を見せていました。コメント欄はまだ少ないですが、ほとんどが英語なので人気が英語圏に浸透していることが分かります。それに比べるとNumber_iのインタビューはあまりに対照的。内容が良かっただけにもったいないです」(前出のスポーツ紙記者)

非常に適切で自然な言い方

イヴ・サンローラン(YSL)のアジアアンバサダーを務める平野は、3月に仏パリで開催されたYSLのグローバルイベントに出席した際、YSLグローバルビューティディレクターのトム・ペシューと対談。日本の情報番組が「英会話の実力は?」と注目する中、平野は「Thank you for having me(お招きいただき、ありがとうございます)」と笑顔を見せた。

海外事情に詳しい音楽ライターがこう話す。

「このフレーズは国際的なイベントに招待された際に使うと、非常に適切で自然な言い方です。英語ネイティブが日常的に使う言い回しであり、幅広い場面で使える万能な表現です。国際的なイベントですから、英語での挨拶は参加者にとって理解しやすいです。ただ、当地はフランスですから『Bon jour』(こんにちは)や『Merci』(ありがとう)などのフランス語を最初に使うと、フランス人のホストや参加者に対する敬意を示すことができましたね」

ともあれ、世界進出を掛け声にしている以上、何かと英語力に注目が集まってしまうのも無理はない。

「平野、神宮寺、岸がKing & Princeを脱退する前の2022年7月に放送された日本テレビ系バラエティー『King & Princeる。』に、『日本語禁止! English Cooking』というコーナーがあり、メンバーが英語を披露していましたが、ほとんどギブアップ状態で大混乱していました。ただ、そのキンプリは『Bounce』『Magic Touch』『Namae Oshiete』 『Easy Go』『54321』『Nothing compares』計6曲の英語曲を発表しています。決して英語に拒否反応があるわけではないようです」(前出の音楽ライター)

キンプリ時代にできなかった世界進出の夢を果たすべくNumber_iを結成して第1歩を踏み出した3人。デビュー曲「GOAT」、新曲「BON」も話題沸騰で再生回数は大きく伸び続けている。だが、知りたいのは世界での反響だ。

Googleトレンドで調べると……

「YouTubeのMVの再生地域はGoogleトレンドで調べると大雑把に把握できます。『Number_i(音楽グループ)』というキーワードで過去30日間を検索すると、人気度が最も高いのが日本。残念ながら海外ではこのキーワードに対する反響がありません。『BON』のコメント欄もわずかな中国語のほかは日本語がほとんどという状況です。また、YouTubeのチャンネル登録者は4月末時点で79万人でしたが、6月19日時点で85万4000人と話題性ほどは増えていないのが気になります」(同)

コンポーザーのAyaseとボーカルのikuraで作る音楽ユニット・YOASOBIの「アイドル」は、2023年6月10日付の米ビルボード・グローバル・チャート「Global Excl. U.S.」で首位に輝いた。同曲は6週間前にTOP10入りし、5月26日に英語版がリリースされたことで6位から1位に急上昇した。YOASOBIが英語曲を出したのは、世界進出に向けたチャレンジであり当然の選択だった。

Number_iがコーチェラで披露した「FUJI」や新曲「BON」は和風テイストが特徴で日本語へのこだわりもその核にあるのかもしれないが、「盛り上がっているのは日本だけ」とならないよう期待したい。

デイリー新潮編集部