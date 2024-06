【第5話】6月21日 公開

小学館は6月21日、マンガ「となりの席のヤツがそういう目で見てくる」第5話「汗」を「サンデーうぇぶり」にて公開した。

池沢のジャージをなかなか返さない江口。洗って返すとは言うものの……。

(C) Shogakukan Inc. All rights reserved.