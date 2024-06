バンダイのカプセルトイブランド「ガシャポン」と、オハヨー乳業が初のコラボレーション!

デザートやアイスの人気スイーツをミニチュアで再現した「オハヨー乳業ミニチュアチャーム」全5種が展開されます☆

バンダイ ガシャポン「オハヨー乳業ミニチュアチャーム」

発売日:2024年6月第5週より順次

価格:各300円(税込)

対象年齢:15歳以上

販売場所:全国のガシャポン自販機

バンダイのカプセルトイ「ガシャポン」に、オハヨー乳業のデザート・アイスの人気スイーツ5品を再現したミニチュアチャームが登場。

「BRULEE」「新鮮卵のこんがり焼プリン」「ジャージー牛乳ソフト」「昔なつかしアイスクリン」 「ジャージー牛乳プリン」 が全国のガシャポン自販機に登場します!

オハヨー乳業のスイーツがミニチュアチャームとしてグッズ化されるのは、今回が初めての取り組み。

パッケージの再現性を重視し、商品のフタ材やスプーンなど細部までこだわり抜いて開発されました。

プレミアムアイス「BRULEE」は、実際のパッケージと同様に金色の箔押し加工を施し、玩具とは思えないほどの精巧な品質がプレミアム感を演出。

希少性が高く、「オハヨー乳業ミニチュアチャーム」の「Rare!(レア)」カプセルトイとして登場します☆

ジャージー牛乳プリン

ミニチュアチャームのサイズ:幅 約3cm

「ジャージー牛乳プリン」は、繊細で奥深いミルクそのもののおいしさにこだわり抜いたミルクデザート。

濃厚でコクのあるジャージー乳を贅沢に使用したミルクプリンに、とろ〜りクリームをのせた2層タイプです。

約3センチの大きさで再現したミニチュアチャームも、パッケージ部分に美味しさのこだわりを表記。

スプーンですくった牛乳プリンも、とろけるような美味しさが伝わってきます☆

新鮮卵のこんがり焼プリン

ミニチュアチャームのサイズ:幅 約3cm

直火オーブンでじっくりと丁寧に焼き上げた「新鮮卵のこんがり焼プリン」は、こんがりとした焼き目で、なめらかな食感にコクのある味わい。

自社工場で割卵した新鮮な卵を使用しており、カラメルソースも自家製で、ほろ苦いカラメルがアクセントになっています。

ミニチュアチャームでも、透明なパッケージから見える焼き目やカラメルソースの色をしっかり再現。

スプーンにも滑らかなプリンが乗っています!

ジャージー牛乳ソフト

ミニチュアチャームのサイズ:高さ 約4.5cm

濃厚でコクのあるジャージー乳を使用したソフトクリーム「ジャージー牛乳ソフト」は、ミルク感を引き立てるオリジナルの香ばしいコーンを採用。

こだわりのミルクアイスは、濃厚ながらすっきりとしたあと口で、やさしい乳本来の味わいです。

ミニチュアチャームは約4.5センチの大きさで再現し、ソフトクリームのうねうねした造形が本物のよう!

パッケージ部分も細かくこだわって再現されています。

昔なつかしアイスクリン

ミニチュアチャームのサイズ:幅 約3cm

「昔なつかしアイスクリン」は1987年に発売した、世代を超えて愛され続けるロングセラーアイス。

ミルクと卵でていねいにつくった、やさしくてほっとするおいしさのアイスは、独特のシャリっとした食感がポイントです。

やさしい甘さ、くちどけの良さもあり、コクのある卵の風味と生乳のまろやかですっきりとした味わい。

ミニチュアチャームではパッケージの形や、ふたの透明部分から見える中の様子も再現しており、木製スプーンですくうアイスもこだわりの造形です☆

BRULEE

ミニチュアチャームのサイズ:幅 約3cm

「オハヨー乳業ミニチュアチャーム」の「Rare!」には、一日の最後のゆったりとした時間に味わいたい、プレミアムなアイスクリーム「BRULEE」が登場します。

パリパリとした食感の表面(キャラメリゼ部分)と、北海道産の厳選した乳原料をたっぷりと使用したミルクリッチなアイスのハーモニーを楽しめる商品は「Rare!」にぴったり。

アイスの表面はオハヨー乳業独自の製法で焼成し、クレームブリュレの特長であるパリパリ食感、香ばしくほろ苦い焼き目を楽しめる「BRULEE」はパッケージでも高級感を演出。

金色の箔押し加工でパッケージの再現性を高め、ゴールドのスプーンとボールチェーンもレア感を高めています!

オハヨー乳業が、バンダイのガシャポンと初のコラボレーション。

バンダイのガシャポン「オハヨー乳業ミニチュアチャーム」は、2024年6月第5週より、全国のカプセル自販機で販売開始です!

