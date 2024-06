TWICE、LUXと3年目のコラボ！新ビジュアル解禁…屋外広告の詳細も発表

TWICEとトータルビューティーケアブランド「LUX(ラックス)」の、3年目の「LUX×TWICE 〜#BeHairself 私らしく輝く髪へ〜」が再始動する。2022年、2023年と様々な施策を展開し、好評を博していたコラボレーションがさらにパワーアップ。新ビジュアルや新ステートメントの公開に加え、日時・場所を非公開で掲出し話題となっていた3年目のコラボを記念した屋外広告の詳細も発表。その他、TWICEのライブチケットが当たる本日6月21日(金)限定のスペシャルなキャンペーンも開催される。

LUXは、2021年9月よりブランドビジョン「LUX BRAVE VISION 2030」を掲げ、“BRAVE”な人で溢れる社会を目指すために、あらゆる美しさの多様性を提示していく活動を行っている。髪に対する固定観念は未だに多く存在し、約2人に1人が、したい髪を諦めたという事実がある(47.8%の女性が「世間体や周りの目を気にして、自分がやりたいと思う・好きな髪型や髪色をあきらめたことがある」と回答)中で、LUXは女性がいつでも輝けるよう、自らの意志で髪型・髪色を選択できる社会を創造し、ヘアケアアイテムを通して“輝くツヤ髪”を提供する。そして、女性が自信を持ち、勇気のある一歩を踏みだしてほしいという想いから、2024年の新ブランドスローガンとして「#BeHairself 私らしく輝く髪へ」を掲げた。世の中の偏見やルールにとらわれずに自分らしいスタイルを決め、一人ひとり自分らしく輝く姿を体現し、ヘアスタイルでも自分らしさを表現することで自信を持ち、輝いているTWICEとのコラボレーションを通して、彼女たちのように輝く自分へと一歩踏み出す女性を応援する。LUX×TWICEの3年目のコラボレーションを記念して、今回TWICEのメンバーが逆光の中美しく佇むシルエットを写した屋外広告が掲出中。本企画は、6月17日(月)よりLUXの公式SNSにて日時や場所もすべて非公開で告知し、多くのTWICEファンから反響を得ていた。屋外広告は「TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL」が開催される東京と大阪の2都市に、6月23日(日)まで掲出される。「LUX×TWICE コラボ」を記念し、7月28日(日)開催予定の「TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL@神奈川・日産スタジアム」のチケットを手に入れるチャンスとなる、1日限定のスペシャルSNSキャンペーンも実施される。

■屋外広告情報

【掲出期間】

2024年6月17日(月)〜2024年6月23日(日)



【掲出場所】

東京︰京王新線新宿駅 新宿KTビジョン

大阪︰JR大阪駅 中央地下通路デジタルサイネージ

※駅及び駅係員へのお問い合わせはご遠慮ください。広告をご覧になられる際は、周囲のお客様へご配慮ください。



