インターネット上で引ける、ハズレなしのキャラクターくじ「セガ ラッキーくじオンライン」に「ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」が登場。

クッションやマスコットぬいぐるみ、アクリルスタンドなど、ここでしか手に入らない「ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」グッズが手に入ります☆

セガ ラッキーくじオンライン「ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」

販売期間:2024年6月20日(木)11:00〜7月19日(金)23:59

価格:1回770円(税込) + 送料500円 (税込)※初回購入時のみ送料がかかります)

インターネット上で引ける、「セガ ラッキーくじオンライン」は、パソコンやスマートフォンからアクセスして手軽に楽しめる、ハズレなしのキャラクターくじ。

そんな、セガ ラッキーくじオンラインに「ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」が登場します!

賞品には、珠月まや先生の描き下ろしイラストを使用した「クッション」や「アクリルスタンド」「ぬいぐるみマスコット」などのグッズがラインナップ。

「日野下花帆」「村野さやか」「乙宗梢」「夕霧綴理」「大沢瑠璃乃」「藤島慈」「百生吟子」「徒町小鈴」「安養寺姫芽」の様々なグッズが展開されます。

また、くじを累計10回引くたびに、「ミニブロマイド」を選んでもらえるマストバイキャンペーンも開催中☆

A賞:クッション

サイズ:約 40×40cm

珠月まや先生の描き下ろしの「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」メンバーが描かれたクッション。

かわいらしいキャラクターイラストが並び、裏面はタイトルロゴとアイコンが散りばめられたデザインです☆

B賞:マスコットぬいぐるみ

サイズ:約 H10cm

種類:全9種

メンバー9人を再現したマスコットぬいぐるみはB賞の賞品。

髪型や制服の着こなし方など、それぞれの特徴が再現されています!

C賞:アクリルスタンド

サイズ:本体 約 W2.3〜3.1×H6〜6.2cm、台座 約4cm

種類:全9種

C賞には、好きな場所に飾れるアクリルスタンドが登場。

それぞれのポーズも可愛らしく、台座部分は各キャラクターをイメージしたカラーが使われています。

D賞:アクリルキーホルダー

サイズ:約 W6×H8cm

種類:全9種

持ち物に取り付けて楽しめるアクリルキーホルダーはD賞の賞品。

フレーム部分のデザインもおしゃれで、珠月まや先生による描き下ろしイラストのかわいらしさを引き立てています☆

E賞:ハート型缶バッジ

サイズ:約 W6×H5cm

種類:全9種

ハート形のシルエットがかわいい缶バッジはE賞の賞品。

イメージカラーやそれぞれのアイコンマークもポイントです。

マストバイ:ミニブロマイド

サイズ:約9×6cm

種類:全9種

くじを累計10回引くたびに、好きなグッズを選んでもらえるマストバイキャンペーンには、キャラクターのブロマイドが登場。

描き下ろしイラストの全身を収めたブロマイドが、好きなキャラクターを選んでもらえます☆

珠月まや先生による「蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」メンバー9人の描き下ろしイラストを使ったグッズが当たるオンラインくじ。

セガ ラッキーくじオンライン「ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」は、2024年6月20日から7月19日まで販売中です☆

描き下ろしドレス姿の司波深雪と桜井水波!セガ ラッキーくじオンライン「魔法科高校の劣等生 第3シーズン」 描き下ろしドレス姿の司波深雪と桜井水波!セガ ラッキーくじオンライン「魔法科高校の劣等生 第3シーズン」 続きを見る

水鉄砲ではしゃぐ桜遥や楡井秋彦!セガ ラッキーくじオンライン「WIND BREAKER」 水鉄砲ではしゃぐ桜遥や楡井秋彦!セガ ラッキーくじオンライン「WIND BREAKER」 続きを見る

©プロジェクトラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ

※実際の賞品とは異なる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 珠月まや先生描き下ろしイラスト賞品が当たる!セガ ラッキーくじオンライン「ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」 appeared first on Dtimes.