今おしゃれさんの間で話題の「ちょいブスキーホルダー」をご存じですか?つぶらな瞳やぽってりとした質感は、愛嬌満点。そのかわいさに、ついつい虜になる人が続出しているんです。そんな「ちょいブスキーホルダー」のラインナップや価格帯、入手方法についてご紹介します!へんてこで愛嬌満点で入手困難。「ちょいブスキーホルダー」「ちょいブスキーホルダー」は、2016年から活動するハンドメイドブランド。一つひとつ手づくりで、“詰め甘め”のキーホルダーを中心にさまざまな作品を制作しています。

東京・渋谷にあるハンバーガーショップ「ウーピーゴールドバーガー」に、自作のキーホルダーを入れたガチャガチャマシーンを設置したことをきっかけに、一気に注目を集めたのだとか。キャラクターがもつ、なんとも味のある表情は、唯一無二の不思議な魅力があるんです。かわいすぎる表情にきゅん。“個性派”アイテムが欲しい!今回isuta編集部は、東京・渋谷にある「OIL by 美術手帖」にて以下の3点を購入してみました。・「ネス湖の水辺付き!ネッシー」(税込2200円)(写真中央)・「新!殻も入っちゃった君 ベーコン/ハム」(税込2400円)(写真右上)・「太郎シール」(税込220円)(写真左上)アイテム自体はもちろん、ネーミングやタグもセンス抜群。脱力感のあるデザインが、ゆる〜い魅力満点です。愛くるしすぎる、ぽってりとしたフォルムにきゅん…。じっくり見ると、「新!殻も入っちゃった君 ベーコン/ハム」のベーコンの質感や、「ネス湖の水辺付き!ネッシー」の水辺など、ところどころリアルに再現されているのも魅力のひとつです。一つひとつ手づくりのため、すべて大きさや色はオンリーワン。店頭で購入するときは、ぜひじっくり選んでみてください。スマホに付けたり、キーホルダーにしたり、手帳に付けたり…とアレンジは無限大。身近なアイテムにくっつければ、いつでも一緒にいられます。きょとんとしたかわいい表情に、癒されること間違いなしですよ。水濡れと強い衝撃には気を付けて扱いましょう。みんなどこでゲットしてるの?“入手方法”をご紹介入手方法は、取扱店または公式オンラインストアの2パターン。取扱店・ウーピーゴールドバーガー/東京・渋谷 ガチャポン ※2024年6月現在休止中・MIAMIA/東京・東長崎 ガチャポン・hotel drugs/東京・神宮前 オリジナルキーホルダー・OIL by 美術手帖/東京・渋谷 キーホルダー・SALT AND PEPPER/東京・代官山 オリジナルキーホルダー・POMPON CAKES/神奈川・鎌倉 オリジナルキーホルダー・HIGHTIDE STORE/福岡・福岡 キーホルダー公式オンラインストアでの購入は、公式Instagramアカウントにて月額200円のサブスクリプション登録が必須なので、注意してくださいね。新作や入荷のタイミングは公式Instagramで告知されるから、こまめにチェックしましょ。“ちょいブス沼”へレッツゴ〜今おしゃれさんが大注目の「ちょいブスキーホルダー」をご紹介しました。公式オンラインストアでは入荷後すぐに売り切れてしまうほど人気が高いから、お気に入りの子を見つけたら、大チャンス。ぜひお迎えして一緒にお出かけしませんか?ちょいブスキーホルダー公式Instagram: @choibusu 公式HP:choibusu.theshop.jp