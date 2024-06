LE SSERAFIM、Amazon Music「2024年上半期 Best of K-POP」に選出！日本での人気を証明

6月21日、Amazon Musicが発表した「2024年上半期 Best Artists」(集計期間:2023年10月1日〜2024年5月31日)によると、K-POP部門の「Best of K-POP」にLE SSERAFIMがトップで選出された。「2024年上半期 Best Artists」は、Amazon.co.jpにおけるCD売上枚数とAmazon Musicのストリーミングサービスにおける再生回数を合算し集計したランキングで、各ジャンルにおいて2024年上半期を席巻したアーティストたちが選ばれた。

Amazon Musicは、「LE SSERAFIMの『EASY』は、リリースされるや否やチャートを駆け上がるなど、話題の一曲となった。世界中で人気を集め、アメリカのBillboard Hot 100にチャートインするなど、2024年上半期のK-POPと言えばLE SSERAFIMと言っても過言では無い年となった」と、世界中で愛された「EASY」の楽曲の人気の高さを評価した。LE SSERAFIMは、先立ってBillboard JAPANが発表した「2024年上半期チャート」の「トップ・アーティスト・チャート“Artist 100”」と2つのソング・チャートにおいてK-POP最高順位でチャートインしただけでなく、アルバム・チャート3部門でK-POPガールズグループの最高順位を記録した。また、5人のメンバーは、「2024年上半期チャート」の「総合アルバム・チャート“Hot Albums”」と「総合ソング・チャート“JAPAN Hot 100”」の両チャートに名を連ねた唯一の海外アーティストとして話題を集めた。LE SSERAFIMは、2024年上半期チャートを席巻し、日本における絶大な人気と影響力を証明した。LE SSERAFIMは、今月29日より、デビュー後初となる日本でのファンミーティング「LE SSERAFIM FAN MEETING FEARNADA 2024 S/S - JAPAN」を開催。6月29日と30日に兵庫(神戸ワールド記念ホール)、7月6日と7日に愛知(ポートメッセなごや 第1展示館)、7月13日〜15日に神奈川(ぴあアリーナMM)、7月30日と31日に福岡(マリンメッセ福岡A館)の4都市9公演を実施する。ファンミーティングを記念した「LE SSERAFIM FAN MEETING‘FEARNADA'2024 S/S - JAPAN POP-UP STORE」の開催も決定しており、7月6日〜7月15日の10日間、SHIBUYA109 渋谷店 B1F DISP!!!にてファンミーティングを盛り上げるJAPAN Official Merch.などを店頭で確認することができる。