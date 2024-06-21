ICEx、新曲「CARNIVAL」が2024tvk高校野球神奈川大会中継応援ソングに決定
ICExの新曲「CARNIVAL」が、2024tvk 高校野球神奈川大会中継応援ソングに決定した。
tvkでは『第106回全国高等学校野球選手権神奈川大会』を7月5日（金）の開会式から、7月24日（水）の決勝戦まで生中継。応援ソングの「CARNIVAL」は番宣CMや各球場の途中経過報告など試合間で流れる。なお、tvkでは4月より、毎週木曜日に音楽情報番組「関内デビル」にてICExの新コーナー「放課後ICEx」も絶賛放送中だ。
リリース情報
▲通常盤(CDのみ)
▲初回限定盤A(CD+Blu-ray)
▲初回限定盤B(CD+Blu-ray)
2024年5月8日(水)発売
https://www.jvcmusic.co.jp/ICEx/bilimi/
■通常盤(CDのみ) VICL-37729 / 価格：\1,100 (税込)
M1, ビリミ / M2, Maniacs
■初回限定盤A(CD+Blu-ray) VIZL-2313 / 価格：\2,970 (税込)
M1, ビリミ / M2, Sunset Blue
[Blu-ray] ICEx いちご狩り
■初回限定盤B(CD+Blu-ray) VIZL-2314 / 価格：\2,970 (税込)
M1, ビリミ / M2, Cyber Groovin’
[Blu-ray] Documentary of ICEx First Concert Tour 2024『SCRAMBLE PARTY！』
ライブ・イベント情報
2024年8月29日(木) 【東京】北とぴあ
2024年8月30日(金) 【東京】北とぴあ
※チケット等の詳細は後日発表予定
関連リンク
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