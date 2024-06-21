BE:FIRST、2ndアルバム『2:BE』は2024年8月28日(水)発売
BE:FIRSTの2ndアルバム『2:BE』（トゥービー）が8月28日(水)に発売となる。
前作『BE:1』から約2年振りとなる2ndアルバム『2:BE』には、「ANESSA Global Campaign Song」に起用された3rdシングル「Smile Again」、メンバーの意志が反映され、各種音楽チャート116冠を達成した4thシングル「Mainstream」、圧巻のパフォーマンスが話題を呼んでいる最新シングル「Masterplan」といったタイトル曲はもちろん、#BBBチャレンジ が話題を呼び「NHK紅白歌合戦」でも披露した「Boom Boom Back」や、第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌として書き下ろした「Glorious」、ダンサブルなUK Garageのビートを取り入れた人気曲「Grow Up」など、新曲9曲を加えた全15曲が収録予定となっている。
BE:FIRST 2ndアルバム『2:BE』
https://befirst.lnk.to/2BE
CD
・Boom Boom Back
日本テレビ系 「スッキリ」3月エンディングテーマ UHA味覚糖「カヌレット」2023CMソング
・Smile Again
ANESSA Global Campaign Song
・Mainstream
・Grow Up
・Glorious
第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌
・Masterplan
他、新録9曲収録予定。全15曲収録予定。
【AL+DVD2枚組(スマプラ対応)】LIVE盤
AVCD-63621/B〜C \9,350 (税込) \8,500 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【AL+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】LIVE盤
AVCD-63622/B \9,350 (税込) \8,500 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードA (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞（AVCD-63621/B〜C・AVCD-63622/B）
BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream”
2024.2.24 in 宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ
1.Boom Boom Back
2.Milli-Billi
3.Move On
4.Be Free
5.Moment
6.Softly
7.SOS
8.Don't Wake Me Up feat. BE:FIRST
9.Spin!
10.Salvia
11.Grow Up
12.Smile Again
13.Shining One
14.BF is…
15.Brave Generation
16.Betrayal Game
17.Scream
18.Grateful Pain
19.Kick Start
20.Great Mistakes
21.Bye-Good-Bye
22.Message
23.Mainstream
【AL+DVD(スマプラ対応)】MV盤
AVCD-63623/B \4,950 (税込) \4,500 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【AL+Blu-ray Disc(スマプラ対応)】MV盤
AVCD-63624/B \4,950 (税込) \4,500 (税抜)
初回仕様 : デジパック
初回特典(封入) : トレーディングカードB (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
＜映像収録内容＞（AVCD-63623/B・AVCD-63624/B）
1.Boom Boom Back -Music Video-
2.Smile Again -Music Video-
3.Mainstream -Music Video-
4.Masterplan -Music Video-
5.Glorious -Special Movie-
他、新曲のMusic Videoも収録予定。
【AL(スマプラ対応)】
AVCD-63625 \3,630 (税込) \3,300 (税抜)
初回仕様 : 紙ジャケット
初回特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)
初回応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
【AL+DVD3枚組(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
AVC1-63626/B〜D \14,300 (税込) \13,000 (税抜)
仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様
特典(ｺﾝﾃﾝﾂ) : スマプラフォト
特典(封入) : フォトブック
【AL+Blu-ray Disc2枚組(スマプラ対応)】初回生産限定・BMSG MUSIC SHOP専売商品
AVC1-63627/B〜C \14,300 (税込) \13,000 (税抜)
仕様 : デジパック・スペシャルBOX仕様
特典(ｺﾝﾃﾝﾂ) : スマプラフォト
特典(封入) : フォトブック
＜映像収録内容＞（AVC1-63626/B〜D・AVC1-63627/B〜C）
Music Video
1.Boom Boom Back -Music Video-
2.Smile Again -Music Video-
3.Mainstream -Music Video-
4.Masterplan -Music Video-
5.Glorious -Special Movie-
他、新曲のMusic Videoも収録予定。
LIVE
BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream”
2024.2.24 in 宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ
1.Boom Boom Back
2.Milli-Billi
3.Move On
4.Be Free
5.Moment
6.Softly
7.SOS
8.Don't Wake Me Up feat. BE:FIRST
9.Spin!
10.Salvia
11.Grow Up
12.Smile Again
13.Shining One
14.BF is…
15.Brave Generation
16.Betrayal Game
17.Scream
18.Grateful Pain
19.Kick Start
20.Great Mistakes
21.Bye-Good-Bye
22.Message
23.Mainstream
【AL(スマプラ対応)】初回受注限定 BMSG MUSIC SHOP専売商品 同梱：CD+バンドルグッズ
AVZ1-63628 \6,050 (税込) \5,500 (税抜)
仕様 : 紙ジャケット
特典(封入) : トレーディングカードC (全7種類セット封入)
応募特典 : 応募抽選特典シリアルコード
同梱 : 2:BE クリアボトル＋クリアステッカー (1枚)
■特典詳細
ジャケットサイズステッカー（全8種よりランダム1種）
※一部取り扱いがない店舗もございますのでご確認の上ご購入下さい。
※BMSG MUSIC SHOP専売商品のAVC1-63626・AVC1-63627は対象外となります。
リリース記念グッズ
グッズ販売期間：2024/07/17〜2024/07/23
グッズお届け日：2024/08/27（予定）
https://bmsg.shop/
※こちらはBMSG SHOPのみでのグッズ販売となります。
CD予約・ご購入サイトとは異なりますのでご注意ください。
＜グッズラインナップ＞
・アクリルチャームキーホルダー（全7種類）
・アクリルスタンド（全7種類）
・シークレットステッカー3枚セット（全8種類・ランダム）
・グラス（1種）
・コースター（1種）
・キーホルダー（1種）
◆BE:FIRSTオフィシャルサイト