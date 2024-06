講談社が刊行する、ディズニー月刊情報誌「ディズニーファン」

2024年8月号は、ファンタジースプリングスとパークにて実施される夏のプログラムを大特集!

さらに3号連続パークチケット&グッズ大プレゼントのほか、付録として「ファンタジースプリングス」ポストカードが付いてきます☆

講談社「ディズニーファン」2024年8月号

発売日:2024年6月25日(火)

定価:1,100円(税込)

販売店舗:全国の書店、Amazonなど

月刊「ディズニーファン」の2024年8月号では、6月6日、華々しくグランドオープンした「ファンタジースプリングス」を大特集!

アトラクションに“乗る前”までの特集記事は、パークへ行った人もこれから行く人も、楽しめる情報が満載です。

ディズニー映画『アナと雪の女王』に登場する「オラフ」の声優、武内駿輔さんのインタビュー企画も掲載され、読み応え十分。

さらに、東京ディズニーシ・ファンタジースプリングスホテルの、真新しいキャストコスチュームにもクローズアップしています。

スペシャル企画は、3号連続「1デーパスポート:ファンタジースプリングス・マジック」(ペア)プレゼントの3号目。

ファンタジースプリングスを満喫できるパークチケットが、3組6名にプレゼントされます。

7月号・7月号増刊・8月号分3枚の応募券を集めることで応募可能です。

もちろん8月号でも東京ディズニーリゾートのパークチケットと、ファンタジースプリングスグッズ大プレゼントも用意されます。

さらにスペシャル企画として、「ファンタジースプリングス」にちなんだキャラクターたちのオリジナルポストカード8枚付き。

飾ったり、大事な人に送ったりして楽しむことができます。

そして7月2日から東京ディズニーリゾートで始まる夏のプログラムの直前情報も大特集。

東京ディズニーランドで4つ、東京ディズニーシーで2つの“びしょ濡れ”プログラムや、この夏のおすすめグッズ、「カントリーベア・シアター“バケーション・ジャンボリー”」を紹介します。

そして、冷たいものが欲しくなる夏の季節にぴったりな、2つのパークで味わえるひんやりスウィーツやスペシャルなドリンクを掲載。

クールダウンはもちろん、写真映えもする、夏ならではの思い出作りの参考にぴったりな内容です。

2024年7月1日から開催される、「ダッフィー&フレンズ」が7人そろって描かれたレギュラーグッズとスーベニア付きメニューが並ぶ、“ダッフィー&フレンズのウェア・スマイルズ・グロウ”も掲載。

7人そろって、みんなの笑顔があふれるグッズやメニューを誌面でたっぷり楽しむことができます。

ほかにも大好評の浅倉大介さんの音楽の旅は、東京ディズニーランドでお気に入りのアトラクションを巡ります。

中間淳太さんがパークのキャストさんにお話を聞く人気連載では、東京ディズニーランドのショーコントロールキャストにインタビュー!

さらに「ディズニー・オン・アイス」や

「ディズニー・オン・クラシック 〜まほうの夜の音楽会 2024」

新作ミュージカル「ディズニー くまのプーさん」などライブエンターテイメント情報もたっぷりです。

映画やゲーム、グッズなど全国のお店やおうちで楽しめる話題もチェックすることができます☆

楽しくワクワクするようなひと時が過ごせる、あらゆるディズニー情報を網羅した「ディズニーファン」8月号。

講談社「ディズニーファン」2024年8月号は、2024年6月25日より全国の書店、Amazonなどにて販売開始です☆

