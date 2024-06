SF映画に登場しそうな四角柱。しかも全面が鏡張りのため、周囲の景色をそのまま反射して周りに溶け込んでいる……。そんな‟謎のモノリス“が米ラスベガスで見つかり、現地メディアなどの間で話題になっています。

↑ラスベガス北部の砂漠地帯に突如現れたモノリス(画像提供/New York Post/YouTube)

そのモノリスがあるのは、ラスベガス北部の砂漠地帯。周囲はゴツゴツとした岩と草原だけの何もないエリアで、そこにこの人工的な異物が、ある日突然現れたのです。高さは3〜3.6mほど。

毎日ここを訪れるという現地の人が、ハイキング中に発見し、動画に収めて紹介しています。「今まで見たことがない物体。まるでUFOのよう……」と困惑しているようです。

このようなモノリスは、これまでにも世界各地で発見されています。例えば、2020年に米ユタ州で見つかったものは、ヘリコプターに乗って上空から羊の数を数えていたユタ州野生生物職員によって発見されました。人がなかなか訪れないような場所で、誰が、何のために、そんなところにモノリスを置いたのか、いまだに不明です。

また、米国以外でも、ベルギーやルーマニア、英国などでも見つかっています。

人々を驚かせようと誰かが仕組んだものなのか、それとも地球外生命体か何かの仕業なのか……。謎が謎を呼んでいます。

