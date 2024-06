ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、トイレで必要なものをコンパクトに収納できる、ディズニーデザイン「コーナートイレラック」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「コーナートイレラック」

© Disney

価格:【ミッキーマウス、ミニーマウス】14,900円(税込)、【チップ&デール、アリエル】15,900円(税込)

サイズ:幅18、奥行18、高さ80cm

耐荷重量:天板、棚板・1kg

主材:繊維板(MDF(ラッカー塗装))

固定棚:3枚

取り外し可能棚:1枚

※トイレブラシは商品に含まれません。

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

省スペースで置けるコーナーラック。

トイレで必要なものをコンパクトに収納することができます。

また、芳香剤や雑貨が置けるオープン棚もとっても便利!

扉のキャラクターアートが、トイレ空間をかわいく演出してくれます。

デザインは全部で4種類がラインナップ。

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのトイレラック。

黒と赤の配色が「ミッキーマウス」らしく、手やボタンなどのアイコンモチーフがファン心をくすぐります☆

ミニーマウス

© Disney

「ミニーマウス」デザインのトイレラック。

赤と白のドット柄に、ぷっくりリボンがかわいい!

そしてガーリーで華やかな色使いがトイレ空間を明るくしてくれます。

チップ&デール(フラワー)

© Disney

「チップ&デール」デザインのトイレラック。

お揃いの帽子をかぶった「チップ」と「デール」やお花のアートが素敵☆

淡いカラーリングで上品な雰囲気です。

アリエル

© Disney

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」のトイレラック。

海の中を気持ちよさそうに泳いでいる「アリエル」に、下部にはお友達「フランダー」の姿もデザインされています。

白とエメラルドグリーンの色使いが清潔感たっぷり!

© Disney

<オープン時>

コンパクトながら収納スペースが充実。

上段にはトイレットペーパーのストックを収納できます。

© Disney

中段の棚板は取り外しが可能で、トイレブラシを立てたまま収納OK!

© Disney

最下段はダストボックスになっています。

自慢したくなるような可憐なトイレ空間に!

トイレで必要なものをコンパクトに収納できる、ディズニーデザイン「コーナートイレラック」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキー・ミニー・チップ&デール・アリエルデザイン!ベルメゾン ディズニー「コーナートイレラック」 appeared first on Dtimes.