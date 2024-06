ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、両面異なる模様がかわいい、ディズニーデザイン「綿混布団カバーセット(3点)」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「綿混布団カバーセット(3点)」

© Disney

タイプと価格:【洋式シングル】6,490円(税込)、【洋式ダブル】8,790円(税込)、【和式シングル】6,490円(税込)

枕カバーサイズ:約43×63cm用(シングルは1枚、ダブルは2枚)

枕カバーは合わせ式

品質:綿50%、ポリエステル50%

シーツは全周ゴム入り仕様

ずれ防止ひも付き(シングル:6箇所、シングル以外:8箇所)

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

掛け布団カバー、枕カバー、シーツの3点が入った布団カバーセット。

サラッとした肌ざわりで乾きやすい綿混素材を使用しています。

また、両面の異なるデザインが愛らしいカバーリングで、お部屋の雰囲気もパッと明るくなりそう!

子ども部屋の布団カバーとしてもおすすめです☆

デザインは全部で5種類がラインナップ。

アリエル

© Disney

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」デザインの布団カバーセット。

掛け布団カバーは「アリエル」やお友達の「フランダー」、そして海のモチーフの総柄になっています!

さらにくすみがかったカラーがオシャレなポイント。

© Disney

掛け布団カバーの裏面や、枕カバー、シーツはピンクが基調でガーリーな雰囲気◎

「フランダー」や貝殻、キラキラとしたアートが施されています。

くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

「くまのプーさん」デザインの布団カバーセット。

枕カバーと掛け布団カバーには、様々なカラーや模様の風船がずらりと並びインパクト抜群☆

風船を持ってゆらゆらと飛んでいる「くまのプーさん」のかわいい姿にも注目です。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

掛け布団カバーの裏面やシーツにも風船を持った「くまのプーさん」のアートが。

空をイメージした水色が基調で、たくさんの雲が浮かんでいます!

トイ・ストーリー

© Disney / Pixar

ディズニー&ピクサー『トイ・ストーリー』デザインの布団カバーセット。

掛け布団カバーや枕カバーには、「ウッディ」や「バズ・ライトイヤー」、「レックス」に「スリンキー・ドッグ」、「ミスター・ポテトヘッド」や「ミセス・ポテトヘッド」の姿がデフォルメタッチで表現されています。

© Disney / Pixar

また、掛け布団カバーの裏面やシーツにはピクサーボール(ルクソーボール)に扮したキャラクターたちのユニークなアートが☆

『トイ・ストーリー』の世界観たっぷりな楽しいデザインになっています。

ダンボ

© Disney

「ダンボ」デザインの布団カバーセット。

掛け布団カバーや枕カバーには空を飛んだり、跳ねたり、気持ちよさそうに眠っていたり、様々な表情の「ダンボ」のアートがあしらわれています!

© Disney

表情豊かな「ダンボ」の姿にほっこり◎

そして掛け布団カバーの裏面やシーツは羽根の総柄デザインになっています。

101匹わんちゃん

© Disney

『101匹わんちゃん』の布団カバーセット。

元気いっぱいな子犬たちの姿に、ロゴや足跡がデザインされています☆

グレーがやアイボリーなどの落ち着いた色味を使用しているのでどのようなインテリアにも馴染みそう。

© Disney

掛け布団カバーの裏面やシーツにはぐっすりと眠っている子犬の姿も☆

柔らかいタッチのアートにも癒されます。

綿混のやさしさに包まれてぐっすりと眠れそう。

両面異なる模様が愛らしさ満点な、ディズニーデザイン「綿混布団カバーセット(3点)」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

