7人組ダンス&ボーカルグループBE:FIRSTの約2年ぶり2ndアルバム『2:BE』(トゥービー)が、8月28日に発売されることが決定した。あわせて新ビジュアルが解禁となった。前作『BE:1』に続くオリジナルアルバム『2:BE』には、「ANESSA Global Campaign Song」となった3rdシングル「Smile Again」、メンバーの意志が反映された4thシングル「Mainstream」、圧巻のパフォーマンスが話題を集めた最新シングル「Masterplan」といったシングルタイトル曲を収録。

このほか、#BBBチャレンジが反響を呼び、昨年末の『NHK紅白歌合戦』でも披露した「Boom Boom Back」や、第102回全国高校サッカー選手権大会応援歌として書き下ろした「Glorious」、ダンサブルなUK Garageのビートを取り入れた人気曲「Grow Up」を含め、新曲9曲入りの全15曲が収録予定となっている。映像付き形態には収録曲のミュージックビデオを収めたMV盤に加え、2023年から全国9都市22公演を回ったBE:FIRST初となる全国アリーナツアー『BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream”』ファイナルの宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ公演を全曲収録する。アルバムの発売を記念したグッズの発売も決定した。アクリルチャームキーホルダー(全7種類)、アクリルスタンド(全7種類)、シークレットステッカー3枚セット(全8種類・ランダム)、グラス(1種)、コースター(1種)、キーホルダー(1種)がBMSG SHOPのみで7月17日〜23日までの期間限定で販売される。■BE:FIRST 2ndアルバム『2:BE』収録内容▼CD・Boom Boom Back・Smile Again・Mainstream・Grow Up・Glorious・Masterplanほか※新録9曲、全15曲収録予定。▼映像収録内容『BE:FIRST ARENA TOUR 2023-2024 “Mainstream”』2024.2.24 in 宮城 セキスイハイムスーパーアリーナ01. Boom Boom Back02. Milli-Billi03. Move On04. Be Free05. Moment06. Softly07. SOS08. Don’t Wake Me Up feat. BE:FIRST09. Spin!10. Salvia11. Grow Up12. Smile Again13. Shining One14. BF is…15. Brave Generation16. Betrayal Game17. Scream18. Grateful Pain19. Kick Start20. Great Mistakes21. Bye-Good-Bye22. Message23. Mainstream