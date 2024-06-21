6月22日に東京競馬場で行われる、第26回東京ジャンプステークス(障害3歳上・JGIII・芝3110m)の枠順が21日確定した。

中山GJで2着のジューンベロシティ(牡6、栗東・武英智厩舎)は3枠3番、3連勝中のオールザワールド(牡7、栗東・中竹和也厩舎)は8枠14番に入った。発走は14時00分。枠順は以下の通り。

( )内は性齢、騎手・調教師

1-1 ダイシンクローバー(セ8、黒岩悠・高橋一哉)

2-2 ホッコーメヴィウス(セ8、井上敏樹・清水久詞)

3-3 ジューンベロシティ(牡6、高田潤・武英智)

3-4 ギガバッケン(セ9、伴啓太・岩戸孝樹)

4-5 ヴァレッタカズマ(牡5、小野寺祐太・藤野健太)

4-6 ロードトゥフェイム(牡6、坂口智康・尾形和幸)

5-7 コウユーヌレエフ(牡10、小牧加矢太・斉藤崇史)

5-8 ナリノモンターニュ(牡7、金子光希・上原博之)

6-9 ロスコフ(牡6、草野太郎・久保田貴士)

6-10 ブラックボイス(牡5、石神深一・宮田敬介)

7-11 サクセスエース(牡6、上野翔・竹内正洋)

7-12 トゥルボー(牡8、中村将之・小笠倫弘)

8-13 ヴェイルネビュラ(セ6、五十嵐雄祐・大竹正博)

8-14 オールザワールド(牡7、森一馬・中竹和也)

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。