±ß°Â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÏºÆ¤ÓË¤«¤Ë¤Ê¤ë
±ß°Â¤ÇÆüËÜ¤ÏÉÏ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢É®¼Ô¤Ï±ß°Â¤Î¥×¥é¥¹ÌÌ¤òÀâ¤¯¡Ê¼Ì¿¿¡§¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡Ë
4·îËö¡Á5·î½é½Ü¤ËÄÌ²ßÅö¶É¡ÊÀ¯ÉÜ¡¦Æü¶ä¡Ë¤¬Ìó10Ãû±ßµ¬ÌÏ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê±ßÇã¤¤²ðÆþ¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤«¤é1¥«·îÍ¾¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£¥É¥ë±ß¤Ï5·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ°ì»þ1¥É¥ë¡á151±ßÂæ¤Þ¤Ç±ß°Â½¤Àµ¤¬¿Ê¤ó¤À¤â¤Î¤Î¡¢¸½ºß¤Ï1¥É¥ë¡á150±ßÂæÈ¾¤Ð¤«¤é¸åÈ¾¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
1985Ç¯°ÊÍè¤Î±ß°Â¿å½à¤È¤Ê¤ë1¥É¥ë¡á160±ß¤Ë¶á¤Å¤¯Ãæ¤Ç¤ÎÅö¶É¤ÎÂÐ±þ¤ò¤¦¤±¤Æ¡¢¡Ö±ß°Â¤¬¹Ô¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÄÌ²ß°Â¡áÆüËÜ¿êÂà¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤Î»×¤¤¤Ê¤É¤«¤é¡¢¡Ö±ß°Â¤¬Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ê¤Î¤À¤«¤é¡¢±ß°Â¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢·ÐºÑ¾õ¶·¤¬°¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤òÊú¤¯¿Í¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
±ß°Â¤ÏÂÐ³°Åª¤Ê²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë
¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¶âÍø¾å¾º¤ä¶âÍø¤Î¹â»ß¤Þ¤ê´üÂÔ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë±ß°Â¤Ï¡¢¡Ö¹Ô¤¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£É®¼Ô¤Ï¡Ö±ß°Â¤ÏÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤ÎµÄÏÀ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶¯¤¤°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
2022Ç¯¤«¤é±ß°Â¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Ä¹°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤ò¹â¤á¤Æ2%¥¤¥ó¥Õ¥ì¤ÎÄêÃå¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£ÂçÉý¤ÊÄÌ²ß°Â¤Ï¡¢´°Á´¸ÛÍÑ¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏË¾¤Þ¤·¤¯¡¢¾Íè¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¤Î1¥É¥ë¡á150±ßÂæ¤Ç¤Î¿ä°Ü¤Ï¡¢IMF¡Ê¹ñºÝÄÌ²ß´ð¶â¡Ë¤¬»»½Ð¤¹¤ë¥É¥ë±ß¤Î¹ØÇãÎÏÊ¿²Á¡Ê1¥É¥ë¡áÌó90±ß¡Ë¤«¤é¤ß¤ë¤È¡¢40%°Ê¾å¤â³ä°Â¤Ç¤¢¤ë¡£
³Î¤«¤ËÍ¢Æþ´ë¶È¤Ê¤É¤«¤é¤ß¤ì¤Ð±ß¤Î¹ØÇãÎÏ¤¬40%ÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬¶¡µë¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬40%°Ê¾å³ä°Â¤Ç¤¢¤ê¡¢²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂçÉý¤Ê±ß°Â¤¬ÆüËÜ¤Î´ë¶ÈÍø±×¤ò²áµîºÇ¹â¿å½à¤Ë²¡¤·¾å¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÂÐ³°Åª¤Ê²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢À½Â¤¶È¤Ç¤Ï¡ÖÃæ¹ñÎ¥¤ì¡×¤â¤¢¤Ã¤Æ¹ñÆâ²óµ¢¤¬Â¥¤µ¤ì¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹Í¢½Ð¤Ç¤¢¤ëË¬Æü³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤âÂç¤¤¯Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£´ë¶È¤Î²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ï¡¢À½Â¤¶È¤Ë²Ã¤¨¤Æ´Ñ¸÷¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¹ñÆâ´ë¶È¤Ë¤â¹¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤¬¿ôÇ¯Â³¤±¤Ð·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤òÄ¹´üÅª¤Ë¹â¤á¤ë¤À¤í¤¦¡£¤«¤Ä¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ·ÐºÑÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¿40Ç¯Á°¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤ò¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤¬¼è¤êÌá¤·¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Îò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ë¹ØÇãÎÏÊ¿²ÁÂÐÈæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë³ä°Â¤À¤Ã¤¿»þ´ü¤Ï1984Ç¯°ÊÍè¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤Î¤È¤¤Ï1985Ç¯¤Î¥×¥é¥¶¹ç°ÕÁ°¤Î1¥É¥ë¡á235±ßÁ°¸å¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ç°Õ¤Ë¤è¤ë±ß¹â¤ò·Ð¤Æ¡¢1986Ç¯¤Ï1¥É¥ë¡á160±ßÉÕ¶á¤Þ¤Ç¤ËÃ£¤¹¤ëµÞ¸º¤Ê±ß¹â¤¬µ¯¤¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤Ï¥×¥é¥¶¹ç°Õ¸å¤Ë²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ½Â¤¶È¤Ï³¤³°¸½ÃÏ¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅê»ñ¤Ë³èÏ©¤ò¸«½Ð¤·¤¿¡£
Â¸µ¤Î±ß°Â¿Ê¹Ô¤Ë²á¾êÈ¿±þ¤ò¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥ï¥±
¤½¤·¤Æ¡¢±ß¹â¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤ÎÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢³ÈÄ¥Åª¤ÊºâÀ¯¶âÍ»À¯ºö¤ò¹Ö¤¸¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤ÎÀ¯ºö¤¬·ÐºÑ³èÆ°¤òÉÔ°ÂÄê¤Ë¤·¤Æ³ô¼°¡¦ÅÚÃÏ»Ô¾ì¤ÎÁÔÂç¤Ê¥Ð¥Ö¥ë¤ò¤â¤¿¤é¤¹°ì°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÑÆ°Áê¾ìÀ©¤Î¤â¤È¤Ç¤ÏËÜÍè°ÙÂØÊÑÆ°¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤º¡¢¤³¤ì¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¹ñºÝ¶âÍ»¤Î¥È¥ê¥ì¥ó¥Þ¤¬¶µ¤¨¤ë·ÐºÑ³Ø¤Î´ðËÜ¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢°ÙÂØÊÑÆ°¤ËÇÛÎ¸¤·¤¹¤®¤Æ¶âÍ»À¯ºö±¿±Ä¤ËÅö»þ¼ºÇÔ¤·¤¿¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Â¸µ¤Î±ß°Â¿Ê¹Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ²á¾ê¤ËÈ¿±þ¤·¤Æ¡¢¶âÍ»À¯ºö¤ò°ú¤Äù¤áÊý¸þ¤Ë·¹¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Ê¿À®¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¶âÍ»À¯ºö¤ÎÈ½ÃÇ¥ß¥¹¤ò¤â¤¿¤é¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¤ï¤±¤À¡£
¤³¤Î°ÕÌ£¤Ç¡¢±ß°Â¿Ê¹Ô¤òµöÍÆ¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬2%¤ÎÊª²Á°ÂÄê¼Â¸½¤Ë¤à¤±¤Æ¡¢¹ø¤ò¿ø¤¨¤ÆÀ¯ºö±¿±Ä¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÁ±¤Îºö¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ëÅ¬ÀÚ¤Ê±ß°ÂµöÍÆ»ÑÀª¤¬Â³¤±¤Ð¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ïº£¸å5Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¹âÀ®Ä¹¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡¢¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
1990Ç¯ÂåÈ¾¤Ð¤«¤é¤ÎÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÄ¹´üÄäÂÚ´ü¤Î·Ð°Þ¤ò¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï»×¤¤½Ð¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡£Åö»þ¤ÏÆüËÜ¤À¤±¤¬¥Ç¥Õ¥ì¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¤³¤ÎÎ®¤ì¤¬µÕ²óÅ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤«¤é¤À¡£
Ä¹´ü¥Ç¥Õ¥ì¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢1995Ç¯¤Ë1¥É¥ë¡á79±ßÂæ¤Þ¤ÇµÞÂ®¤Ë±ß¹â¤¬¿Ê¤à¤Ê¤É¡¢¡Ö²×Îõ¤ÊÄÌ²ß¹â¡×¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£1995Ç¯»þ¤Ë¤Ï¡¢¹ØÇãÎÏÊ¿²Á¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¼Â¤Ë2ÇÜ¤Ë¶á¤¤Ä¶±ß¹â¤Ç¤¢¤ê¡¢É¬Á³Åª¤ËÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ´ë¶È¤¬²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£
¥É¥ë°Â±ß¹â¤¬¥Ç¥Õ¥ì´üÂÔ¤ò¹â¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥Ç¥Õ¥ì¤È·ÐºÑÄäÂÚ¤ò¾·¤¯Ãæ¤Ç¡¢¥Þ¥¯¥í°ÂÄê²½À¯ºö¤Î¼ºÀ¯¤¬Â³¤¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÄÌ²ß±ß¤Î²ÁÃÍ¤¬¹±¾ïÅª¤Ë³ä¹â¤Ê¾õ¶·¡¢¥Ç¥Õ¥ì¤È·ÐºÑÄäÂÚ¤ÎÉé¤Î¹½Â¤¤¬Ä¹´ü²½¤¹¤ë¾õ¶·¤¬2012Ç¯¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ·ÐºÑ¤Î¼º¤ï¤ì¤¿20Ç¯¡×¤ÎËÜ¼Á¤Ç¤¢¤ë¡£
Æü¶ä¤¬°ú¤Äù¤áÀ¯ºö¤ËÅ¾¤¸¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¡¡
¥Ç¥Õ¥ì¤ÈÄÌ²ß¹â¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÄãÀ®Ä¹¶Ñ¹Õ¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢Âè2¼¡°ÂÇÜÀ¯¸¢ÃÂÀ¸¤È¤È¤â¤Ë¡¢2013Ç¯¤«¤é¤ÎÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ë¤è¤ë¶âÍ»´ËÏÂ¤¬¹Ö¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Ç¥Õ¥ì¤È¹Ô¤¤¹¤®¤¿ÄÌ²ß¹â¤¬²ò¾Ã¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯À®Ä¹µ°Æ»¤ËÌá¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
¼º¤ï¤ì¤¿20Ç¯¤â´Þ¤á¤¿²áµî30Ç¯¤ÎÆüËÜ¤Î¶µ·±¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢¶âÍ»´ËÏÂ¤Ë¤è¤Ã¤Æ±ß°Â¤¬Ä¹´ü²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£ÅöÁ³¤À¡£¡Ä¹´ü¤Î±ß°Â¤ÏÃ¦¥Ç¥Õ¥ì¤òÈ¼¤¦·ÐºÑÀµ¾ï²½¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉ¬Í×¤Ê¥×¥í¥»¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢¢±ß°Â¤ÎÄêÃå¤Ë¤è¤Ã¤Æ1980Ç¯Âå¤Î¤è¤¦¤ËÆüËÜ¤¬Â¾¤ÎÀè¿Ê¹ñ¤è¤ê¤â·ÐºÑ´Ä¶¤¬¤è¤¯¤Ê¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
±ß°Â¿Ê¹Ô¤Ï±ß¤Î¹ØÇãÎÏÄã²¼¤ò¾·¤¯¤¬¡¢·ÐºÑÀµ¾ï²½¤ÎºÇ¸å¤Î¸å²¡¤·¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î²Á³Ê¶¥ÁèÎÏ¤òÉü³è¤µ¤»¡¢Ä¹´üÅª¤Ë·ÐºÑÀ®Ä¹¤ò¹â¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢1995Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÂçÉý¤Ê±ß¹â¤È¥Ç¥Õ¥ì¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬ÉÏ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÈÈ¿ÂÐ¤Ë¡¢ÂçÉý¤Ê±ß°Â¤¬Â³¤±¤Ð¡¢º£¸åÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è¿å½à¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö±ß°Â¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¿Í¤¬ÉÏ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦È¿ÏÀ¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤À¤¬¤³¤¦¤·¤¿µÄÏÀ¤Ï¡¢É½ÌÌÅª¤Ê»ö¾Ý¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö±ß°Â¤Ë¤è¤ëÊª²Á¹â¤ÇÇ¯¶âÀ¸³è¼Ô¤¬ÉÏ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢Ç¯¶âµëÉÕ¿å½à¤ÏÊª²Á¾å¾ºÎ¨¤ËÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤½¤â¤½¤â»ö¼Â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡Ö³¤³°¤Ç²Ô¤¤¤À´ë¶È¤¬¸½ÃÏ¤ÇÅê»ñ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¹ñÆâ¤Ë´ÔÎ®¤·¤Ê¤¤¤Î¤À¤«¤éÆüËÜ¿Í¤ÏË¤«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤ë¡£´ë¶È¤Î¤ª¶â¤Î»È¤¤Êý¤Ï¸Ä¡¹¤Î´ë¶È¤ÎÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ê¡¢ÍýÁÛ¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿µÄÏÀ¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢±ß°Â¤¬Â³¤±¤ÐÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¹©¾ì¤ò·ú¤Æ¤ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤Ï¶¯¤Þ¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢±ß°Â¤ÇÆüËÜ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨¤¬¹â¤Þ¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¤¤¤ï¤æ¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÀÖ»ú¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌäÂê¤È¤¹¤ëÏÀ¼Ô¤â¤¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Î±ß°Â¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëÀÖ»ú¤Î°ø²Ì´Ø·¸¤ÏÉÔ³Î¤«¤Ç¤¢¤ê¡¢É®¼Ô¤Ï¤Û¤È¤ó¤É´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡ÖËÇ°×ÀÖ»ú¡á°¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂÅÅö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µÄÏÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÀÖ»ú¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüËÜ¿Í¤¬ÉÏ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤ÏÂÅÅö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¶âÍ»°ú¤Äù¤á¤ò¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤Æ±ß°Â¤òÄ¹°ú¤«¤»¤ëÀ¯ºö±¿±Ä¤ò¡¢¿¢ÅÄÏÂÃËÁíºÛÎ¨¤¤¤ëÆü¶ä¤ÏÂ³¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡£6·î13¡Á14Æü¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤Ç¡¢ÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï¹ñºÄ¹ØÆþ¤Î¸º³ÛÊý¿Ë¤ò¼¡²ó7·î²ñ¹ç¡Ê30¡Á31Æü¡Ë°Ê¹ßÌÀ¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎÎÌÅª°ú¤Äù¤áÀ¯ºö³«»Ï¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤¬¡¢°ú¤Äù¤áÀ¯ºö¤òÆüËÜ¶ä¹Ô¤Ï¿µ½Å¤Ë¿Ê¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤«¤Ä¤Æ¡Ö¥Ç¥Õ¥ì¤ÎÈÖ¿Í¡×¤È¹ñÆâ³°¤«¤éÈãÈ½¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¶ä¹Ô¤¬¡¢»þ´ü¾°Áá¤Ê°ú¤Äù¤áÀ¯ºö¤ËÅ¾¤¸¤ë²ÄÇ½À¤ÏÄã¤¤¤À¤í¤¦¡¢¤ÈÉ®¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ç¼¨¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤ä°Õ¸«¤ÏÉ®¼Ô¸Ä¿Í¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢½êÂ°¤¹¤ëµ¡´Ø¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡ÊÂ¼¾å ¾°¸Ê ¡§ ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡Ë