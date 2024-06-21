２０日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８２．１７ドル（＋０．６０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３６９．０ドル（＋２２．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０７７．６セント（＋１２７．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７２．７５セント（－９．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３９．７５セント（－１０．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５５．２５セント（－１８．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．３８（－０．３０）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８２．１７ドル（＋０．６０ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２３６９．０ドル（＋２２．１ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０７７．６セント（＋１２７．１セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７２．７５セント（－９．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３９．７５セント（－１０．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１５５．２５セント（－１８．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９５．３８（－０．３０）
出所：MINKABU PRESS