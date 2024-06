アメリカはケンタッキー出身のハードロックバンド、ブラック・ストーン・チェリーも<スウェーデン・ロック・フェスティバル>に出演した。今年はラインナップにアメリカ勢も多いのが特徴的で、彼らも2014年以来10年ぶりの出演となる。彼らを初めて観たのは2008年の来日時、<ラウドパーク>への出演だった。早めの出演時間だった為、朝から彼らを目当てに出向いたのを覚えているし、まだ当時はセカンドアルバム『Folklore and Superstition』がリリースされて間もなくの頃。おそらく20代だったと思われるが、バンドの音楽スタイルのルーツはクラシックハードロックとブルースロックなものだから、当時からとても気に入っているバンドのひとつ。

< BLACK STONE CHERRY 〜 Sweden Rock Festival 2024 〜>



2024.6.7.Norje Havsbad , Sweden1.Me and Mary Jane2.When the Pain Comes3.Like I Roll4.Nervous5.Blind Man6.In My Blood / Island Jam7.Cheaper to Drink Alone8.White Trash Millionaire9.Blame it on the Boom Boom10.Lonely Train