Ž¢¤Ê¤¼³Ø¹»·ò¿Ç¤ÇÃ¦°á¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«Ž£¤ÈÌä¤¦ÊÝ¸î¼Ô¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤³Ø¹»·ò¿Ç¤ÎÌò³ä¤ÈŽ¢Ã¦°áŽ£¤Î²ò¼á
¢£¥Ø¥ë¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌäÂê
³Ø¹»·ò¹¯¿ÇÃÇ¡Ê°Ê²¼¡¢³Ø¹»·ò¿Ç¡Ë¤Î»þ´ü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËèÇ¯¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢³Ø¹»·ò¿Ç¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÃ¦°á¡×¤ÎÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤ÏSNS¤Ë¡Ö¾®³Ø¹»¤Î·ò¿Ç¤Ç»ùÆ¸¤¬¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ç¿Ç»¡¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤³¤È¤ËÂÐ¤¹¤ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬È¯Ã¼¤È¤Ê¤ê¡¢¿·Ê¹¤Ê¤É¤Ç¤âÂç¤¤¯ÊóÆ»¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç»ä¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ìÉô¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ã¦°á¤ÎÉ¬Í×À¤òÁÊ¤¨¤ë°åÎÅ¼Ô¤È»Ò¤É¤â¤ÎÂº¸·¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òÁÊ¤¨¤ëÊÝ¸î¼Ô¤¬SNS¾å¤ÇÂÐÎ©¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£ËÜÍè¡¢»Ò¤É¤â¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤³¤È¤ÈÂº¸·¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ï¡¢Î¾Î©²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¡£°åÎÅ¼Ô¤âÊÝ¸î¼Ô¤â¡¢»Ò¤É¤â¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÂÐÎ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
»ä¤Ï¡¢¤³¤ì¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤È³Ø¹»¡¢»Ò¤É¤â¡¢°åÎÅ¼Ô¤Î¥Ø¥ë¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÌäÂê¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ç°Õ·ÁÀ®¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¶¦ÄÌ¤ÎÍý²ò¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢°åÎÅ¼Ô¤ÈÈó°åÎÅ¼Ô¤Î´Ö¤Ë¤Ï°åÎÅÃÎ¼±¤Ëº¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢Æ±¤¸¸ÀÍÕ¤Ç¤â¼õ¤±¼è¤êÊý¤Ë°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î°ã¤¤¤òÍý²ò¤·Ëä¤á¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤Î²ò·è¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤¿¤Á°åÎÅ¼ÔÂ¦¤â¡¢³Ø¹»·ò¿Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤À½½Ê¬¤ËÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢º£²ó¤Ï³Ø¹»·ò¿Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤È°åÎÅ¼Ô¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¾¯¤·¤Ç¤âËä¤á¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¤È¹Í¤¨¡¢¸¶¹Æ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³Ø¹»·ò¿Ç¤ÎÌÜÅª¤Ï¡Ö¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡×
¤Þ¤º¡¢³Ø¹»·ò¿Ç¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£³Ø¹»·ò¿Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡Ö³Ø¹»ÊÝ·ò°ÂÁ´Ë¡¡×¤È¤¤¤¦Ë¡Î§¤Ç¼Â»Ü¤¬µÁÌ³¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤ª¤è¤Ó¿¦°÷¤Î·ò¹¯¤ò°Ý»ý¡¦²þÁ±¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËèÇ¯5¡Á6·î¤Ë°ìÀÆ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»¤Ç¤Î½¸ÃÄ·ò¿Ç¤È¤¤¤¦·Á¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë¹â¤¤»²²ÃÎ¨¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢±£¤ì¤¿ÉÂµ¤¤ò¹â³ÎÎ¨¤ÇÈ¯¸«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸Â¤é¤ì¤¿»þ´Ö¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¿ô¤ò¿Ç¤Æ¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¡Ê¤Õ¤ë¤¤Ê¬¤±¡Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°ì¿Í¤¢¤¿¤ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Ã»¤¤¤È¤¤¤¦À©Ìó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Î·ò¿Ç¤Ç¤Ï¡¢¿ÈÄ¹¤ÈÂÎ½Å¤òÂ¬Äê¤·¡¢Äã¿ÈÄ¹¤ä±ÉÍÜÉÔÎÉ¡¢±ÉÍÜ²áÂ¿¡ÊÈîËþ¡Ë¤¬¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£°ÊÁ°¤Ï¶»°Ï¤äºÂ¹â¤âÂ¬Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤ÏÀ®Ä¹¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤ÏÉÔÍ×¤È¤µ¤ì¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤âÄ°¿Ç´ï¤ò»È¤Ã¤Æ¿´Â¡¤ä¸ÆµÛ¤Î²»¤òÊ¹¤¯¡ÖÄ°¿Ç¡×¡¢¼ó¤ò¿¨¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥ÑÀá¤ä¹Ã¾õÁ£¤Î¼ð¤ì¤ÎÍÌµ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¡Ö¿¨¿Ç¡×¡¢ÈéÉæ¾õÂÖ¤Ê¤É¤ò¤ß¤ë¡Ö»ë¿Ç¡×¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÇØ¹ü¤ä»Í»è¤ËÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ß¤ë¡Ö±¿Æ°´ï¸¡¿Ç¡×¡¢¡Ö»ëÎÏ¡¦Ä°ÎÏ¸¡ºº¡×¡¢¡ÖÇ¢¸¡ºº¡ÊÄó½Ð¡Ë¡×¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æþ³Ø¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ï¡Ö¿´ÅÅ¿Þ¸¡ºº¡×¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ã¦°á¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÍýÍ³
¤³¤¦¤·¤¿³Ø¹»·ò¿Ç¤Ç¡¢ÇöÃå¤äÃ¦°á¤¬¿ä¾©¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì¤ÏÃå°á¤Ç¤Ï¤ï¤«¤ê¤Å¤é¤¤ÉÂµ¤¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¥Ô¥ó¤È¤³¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÖÃå°á¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦µ¿Ìä¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤º¡¢Ä°¿Ç»þ¤Ë¤Ï¡¢¿´Â¡¤È¸ÆµÛ¤Î²»¤òÀµ³Î¤ËÄ°¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£°áÎà¤Î¾å¤«¤éÄ°¿Ç¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢¤½¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤êÏÄ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿´»¨²»¤ä¸ÆµÛ²»¤Î°Û¾ï¤òÀµ³Î¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢È©¤ÈÄ°¿Ç´ï¤Î´Ö¤ËÉÛ¤¬¤¢¤ë¤È¸ÆµÛ²»¤¬Ê¿¶Ñ5¡Á18dB¤Û¤É¸º¾¯¤·¡¢ÄøÅÙ¤Ï¾®¤µ¤¤¤â¤Î¤ÎÊ¹¤³¤¨¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ë¤ÈÊó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨1¡Ë¡£»ä¤¿¤Á°å»Õ¤¬Ä°¿Ç´ï¤òÄ¾ÀÜÈ©¤ËÅö¤Æ¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÍýÍ³¤Ï¤³¤³¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£È©Ãå¤Ê¤É¤Î²¼¤ËÄ°¿Ç´ï¤ò¤â¤°¤ê¹þ¤Þ¤»¤ÆÄ°¿Ç¤ò¹Ô¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÉÂµ¤¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÄ°¿Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢°ì¤Ä¤Ï¿´¼À´µ¤Ç¤¹¡£¿´¼À´µ¤Ï³Ø¹»·ò¿Ç°ÊÁ°¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¿´»¨²»¤¬¸«¤Ä¤«¤ëÉÑÅÙ¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¥¼¥í¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ÆµÛ²»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÓÃÂ©¤Ê¤É¤ÎËýÀ¸ÆµÛ´ï¼À´µ¤Î¥¹¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÓÃÂ©¤ÏÄøÅÙ¤¬·Ú¤¤¤ÈËÜ¿Í¤âÊÝ¸î¼Ô¤âµ¤¤Å¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ÉÍý¤¬ÉÔ½½Ê¬¤À¤È³Ø¶ÈÀ®ÀÓ¤¬Äã²¼¤·¤¿¤ê¡¢·çÀÊÆü¿ô¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤ÎÊó¹ð¤â¤¢¤ê¡Ê¢¨2¡Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î·ò¤ä¤«¤ÇÍ°ÕµÁ¤Ê³Ø¹»À¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÁá´üÈ¯¸«¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢¨1¡¡Kraman SS. Transmission of lung sounds through light clothing. Respiration. 2008;75(1):85-8.
¢¨2¡¡Gracy D, Fabian A, et al. Missed opportunities: Do states require screening of children for health conditions that interfere with learning? PLoS One. 2018;13(1):e0190254.
¢£°áÉþ¤Ç±£¤ì¤ëÈéÉæ¤ò»ë¿Ç¤¹¤ë
ÈéÉæ¥È¥é¥Ö¥ë¤¬¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¡¢µÔÂÔ¤¬¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ò»ë¿Ç¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëºÝ¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ëÈÏ°Ï¤¬¹¤¯¤Ê¤ëÇöÃå¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËµÔÂÔ¤Ë¤è¤ë¤¢¤¶¤Ï°áÉþ¤Ç±£¤ì¤ëÉôÊ¬¤ËÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÎÁàÉþ¤Ê¤É¤òÃå¤Æ¤¤¤¿¤é¸«¤Ä¤±¤Å¤é¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÈéÉæ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¥¢¥È¥Ô¡¼ÀÈéÉæ±ê¤Ê¤É¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÉÔÎÉ¤Î¼¾¿¾¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¼¾¿¾¤Î¤¢¤ë¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢Äê´üÅª¤ËÈéÉæ²Ê¤Þ¤¿¤Ï¾®»ù²Ê¤ËÄÌ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¡¢¤½¤Î¾ðÊó¤ò³Ø¹»¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¼õ¿ÇÎò¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï³Ø¹»¤«¤é¤´²ÈÂ²¤Ë¼õ¿Ç¤òÂ¥¤¹¤è¤¦ÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
µÔÂÔ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¿ô¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤¶¤Ê¤É¤¬¸«¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀµÔÂÔ¤Îº¯À×¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¤â¡¢·ò¿Ç¤ÏÃ»»þ´Ö¤Ç¤¹¤·¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ëÁê¼ê¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÀµÄ¾¤ËÏÃ¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤â¿ÈÂÎ¤äÆ¬È±¤ä°áÉþ¤Ê¤É¤Î¾õÂÖ¡¢ËÜ¿Í¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¡¢Ë½ÎÏ¤ä¥Í¥°¥ì¥¯¥È¤Ê¤É¤òµ¿¤¦¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿·ò¿Ç¤Îµ¡²ñ¤¬Äê´üÅª¤ËÀß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¼«¿È¤¬µÔÂÔ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÁêÃÌ¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤â¤Ê¤ê¤¦¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢£Â¦×¿¾É¤ÏÃ¦°á¤Î¤Û¤¦¤¬¸«¤Ä¤±¤ä¤¹¤¤
¤â¤¦°ì¤Ä¡¢»ë¿Ç¤Ë¤è¤ê¸«¤Ä¤«¤ë¤Î¤¬±¿Æ°´ï¤Î°Û¾ï¤Ç¤¹¡£2016Ç¯¤«¤é³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡Ö±¿Æ°´ï¸¡¿Ç¡×¤ÏÇØ¹ü¤¬º¸±¦¤Ë¤Í¤¸¤ì¶Ê¤¬¤ëÂ¦×¿¾É(¤½¤¯¤ï¤ó¤·¤ç¤¦)¤ò´Þ¤àÇØ¹ü¤ÎÉÂµ¤¡¢¶»Éô¤¬±ú¤àÏ³ÅÍ¶»(¤í¤¦¤È¤¤ç¤¦)¤Ê¤É¤Î¶»³Ô¤Î°Û¾ï¡¢¼êÂ¤Ê¤É»Í»è¤Î°Û¾ï¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤¯¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Â¦×¿¾É¤Ç¤¹¡£À¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤Î¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢8³ä°Ê¾å¤Ï¡ÖÆÃÈ¯ÀÂ¦×¿¾É¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ»×½Õ´ü¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤â¤Î¡£11ºÐ°Ê¾å¤Î½÷À¤ËÂ¿¤¯¡¢Áá´üÈ¯¸«¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¼ê½Ñ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¿Ê¹Ô¤¬´Ë¤ä¤«¤Ê¤¿¤á¤Ë¸«¤Ä¤±¤Å¤é¤¤ÅÀ¤¬ÌäÂê¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á³Ø¹»·ò¿Ç¤ÇÄê´üÅª¤Ë¡¢¸ª¤Î¹â¤µ¡¢¸ª¹Ã¹ü¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥¤¥ó¤Îº¸±¦º¹¤òÉ¾²Á¤·¡¢Á°¶þ¤·¤¿¤È¤¤ÎÏ¾¹üÎ´µ¯¡ÊÇØÃæ¤Î¹â¤µ¤Îº¸±¦º¹¡Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤¹¡Ê¢¨3¡Ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢Éþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤À¤ÈÉ¾²Á¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ã¦°á¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤ËÉþ¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤¬Æñ¤·¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤â¤·¤âÂÎÁàÉþ¤òÃå¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤âÆ±¤¸¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ë±Û¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£¤¢¤ë¸¦µæ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¤Î·ò¿Ç»þ¤ÎÃå°á¾õ¶·¤ÈÂ¦×¿¾É¤ÎÈ¯¸«Î¨¤òÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î²¼Ãå¤Ç·ò¿Ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿½÷»Ò¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¯¸«Î¨¤Ï2.8¡ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢ÂÎÁàÉþ¤Ç·ò¿Ç¤ò¹Ô¤Ã¤¿½÷»Ò¤Ë¤ª¤±¤ëÈ¯¸«Î¨¤Ï0.5¡ó¤ÈÌÀ¤é¤«¤ËÄã¤¤·ë²Ì¤Ç¤·¤¿¡Ê¢¨4¡Ë¡£¤ä¤Ï¤êÂÎÁàÉþ¤òÃå¤¿¤Þ¤Þ¤ÇÂ¦×¿¾É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ã¦°á¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¥Ö¥é¥È¥Ã¥×¤ä¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î²¼Ãå¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢Â¦×¿¾É¤Î¾ì¹ç¤ÏÇØÃæ¤¬É¾²Á¤Ç¤¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤ÇÁ°¤Ï±£¤·¤Æ¤¤¤Æ¤âÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨3¡¡±¿Æ°´ï¤Î·ò¹¯¡¦ÆüËÜ¶¨²ñ. ³Ø¹»¤Ç¤Î±¿Æ°´ï¸¡¿Ç¤Î¼ê°ú¤¡Î1¡Ï. ¸¡¿Ç¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷°õºþÊª. 2020.
¢¨4¡¡µÈÄ¾ Àµ½Ó. Â¦×¿¾É¸¡¿Ç¡¦¸¡¿Ç´Ä¶¡ÊÃå°á¾õ¶·¡Ë¤«¤é¤Îµ¿¤¤Î¨. Åçº¬°å³Ø. 2018;38(3):163-8.
¢£¡ÖÃ¦°á¡×¥¤¥³¡¼¥ë¡ÖÍç¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤½¤â¤½¤â¡¢»ä¤Ï¡ÖÃ¦°á¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Î²ò¼á¤Ë¡¢°åÎÅ¼Ô¤ÈÊÝ¸î¼Ô¤È¤Î´Ö¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¸¶°ø¤¬¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°åÎÅ¼Ô¤¬¡ÖÃ¦°á¡×¤È¸À¤¦¤È¤¡¢É¬¤º¤·¤â¡Ö¾åÈ¾¿È¤Ï´°Á´¤ËÍç¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Â¦×¿¾É¤Ç¤Ê¤¤¤«¤É¤¦¤«¤Î³ÎÇ§¤ÎºÝ¡¢ÇØÃæÂ¦¤ÏÃ¦°á¤Ç¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬Àµ³Î¤Ê¿ÇÃÇ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤âº£¤Î»þÂå¡¢ÆÃ¤Ë¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯°Ê¾å¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¿¤ÎÍýÍ³¤â¤Ê¤¯¾åÈ¾¿È¤ÎÁ°Â¦¤Þ¤Ç´°Á´¤Ë¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ë°åÎÅ¼Ô¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼þ°Ï¤Î°åÎÅ¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤â¡ÖÂÎÁàÉþ¤òÃå¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯È©Ãå¤Ç¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡ÖÃ¦°á¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Ï³ÅÍ¶»¤Ê¤É²¿¤é¤«¤ÎÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤¡¢Â¦×¿¾É¤Î³ÎÇ§¤ò¤¹¤ë¤È¤¡ÊÇØÃæÂ¦¡Ë¤ÏÃ¦°á¤Ç¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¡¢°åÎÅ¼Ô¤¬Íç¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£SNS¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÉÔ´°Á´¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ü¥¿¥ó¤Î³Ý¤±°ã¤¤¤òÄ¾¤µ¤Ê¤¤¤Þ¤ÞµÄÏÀ¤¹¤ë¤È³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
±¿Æ°´ï¸¡¿Ç¤ò³«»Ï¸å¡¢³Ø¹»·ò¿Ç¤ÇÂ¦×¿¾É¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢±¿Æ°´ï¸¡¿Ç³«»Ï¸å¡¢»×½Õ´üÆÃÈ¯ÀÂ¦×¿¾ÉÁ´ÂÎ¤Î¤¦¤Á³Ø¹»¸¡¿Ç¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿³ä¹ç¤Ï75¡ó¤Ç¡¢±¿Æ°´ï¸¡¿Ç³«»ÏÁ°¤Î44¡ó¤è¤ê¤â²þÁ±¤·¡¢¤Þ¤¿È¯¸«»þÇ¯Îð¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¢¨5¡Ë¡£³Ø¹»¸¡¿Ç¤ÏÂ¦×¿¾É¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢±¿Æ°´ï¸¡¿Ç¤Ç¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÊÝ¸î¼Ô¸þ¤±Ìä¿ÇÉ¼¤¬ÇÛÉÛ¤µ¤ì¡¢²ÈÄí¤ÇÊÝ¸î¼Ô¤¬»Ò¤É¤â¤ÎÇØÃæ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï³Ø¹»¤È²ÈÄí¤Î¥À¥Ö¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¸«Íî¤È¤·¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤·¡¢Áá´üÈ¯¸«¤Î²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤è¤¦¤È¤¤¤¦»î¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¨5¡¡°ËÆ£ÅÄ ·Ä, ÎÓÅÄ ¸÷Àµ¤Û¤« . »×½Õ´üÆÃÈ¯ÀÂ¦×¿¾É´µ¼Ô¤ÎÈ¯¸«ÍýÍ³¤Ï±¿Æ°´ï¸¡¿Ç³«»Ï¸å¤ËÊÑ²½¤·¤¿¤«. À°·Á³°²Ê¤ÈºÒ³²³°²Ê. 2019;68(4):795-8.
¢£ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Î³Ø¹»·ò¿Ç
¤µ¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á°å»Õ¤Ï¤É¤ó¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç·ò¿Ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£º£²ó¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö³«¶È°å¤Î¾ì¹ç¤ÏµÙ¿Ç¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·ÂÐ²Á¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢»ÅÊý¤Ê¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤¦½ñ¤¹þ¤ß¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¤¤Þ¤¹¡£³Î¤«¤Ë³Ø¹»·ò¿Ç¤ÏÃ»»þ´Ö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¿Ç»¡¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÉéÃ´¤¬·Ú¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢ÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤È¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë°å»Õ¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö³Ø¹»·ò¿Ç¤Ï¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë¶á¤¤¡×¤È¤¤¤¦½ñ¤¹þ¤ß¤â¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢°ì³µ¤Ë¤Ï¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢»ä¤¬¿ÇÎÅ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëº´µ×ÃÏ°è¤ò°ìÎã¤È¤·¤Æµó¤²¤ë¤È¡¢³Ø¹»·ò¿Ç¶ÈÌ³¤Ï³Ø¹»¤È°åÎÅµ¡´Ø¤Ç¸ÄÊÌ¤ËÇ¯´Ö·ÀÌó¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢½¢³Ø»þ·ò¿Ç¡¢³Ø¹»·ò¿Ç¡ÊÇ¯1²ó¡Ë¡¢¹Ô»öÁ°¤ÎÎ×»þ·ò¿ÇÅù¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶â³Û¤Ï³Î¤«¤Ë¹â¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Äã¤¹¤®¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï°Õ¸«¤ÎÊ¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¢£»ùÆ¸¡¦À¸ÅÌ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÀÚ
¤³¤³¤Þ¤Ç°åÎÅ»ö¾ð¤ä°åÎÅ¼Ô¤Î»×¤¤¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤ó»×½Õ´ü¤Ë¿ÈÂÎ¤ò¸«¤é¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ª»Ò¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï½½Ê¬¤ËÍý²ò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â»þÂå¤ËÇÛÎ¸ÉÔÂ¤ÇÂº¸·¤ò½ý¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¡¢°ìÀ¸»Ä¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤À¤«¤é¤³¤½»ä¤¿¤Á°åÎÅ¼Ô¤Ï³Ø¹»¤È¤È¤â¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËÇ¼ÆÀ¤·°Â¿´¤·¤Æ·ò¿Ç¤ËÎ×¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦½½Ê¬¤ÊÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¤¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Ïº£Ç¯1·î¡¢»ùÆ¸À¸ÅÌÅù¤Î·ò¹¯¿ÇÃÇ¤Î¼Â»Ü¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ä¿´¾ð¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡¿Ç»¡»þ¤Ë»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Î¿ÈÂÎ¤¬¼þ°Ï¤«¤é¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦°Ï¤¤¤ä¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ê¤É¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¡¢¢»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Î¿Ç»¡¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¶µ¿¦°÷¤ÏÆ±À¤È¤Ê¤ë¤è¤¦Ìò³äÊ¬Ã´¤ò¹Ô¤¦¡¢£ÃåÂØ¤¨¤ë¾ì½ê¤Î½àÈ÷¤äÂÔµ¡¿Í¿ô¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤Î¹©É×¤ò¹Ô¤¦¡¢¤Àµ³Î¤Ê¸¡ºº¤ä¿Ç»¡¤Ë»Ù¾ã¤Î¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤ÇÃå°á¤ä¥¿¥ª¥ë¤ÇÂÎ¤òÊ¤¤¦¤Ê¤É»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë¡¢¤Ê¤É¤¬Äó°Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÃË½÷¤È¤â¤ËÆ±À¤Î°å»Õ¤¬ÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òºî¤ì¤ì¤ÐÍýÁÛÅª¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é·ò¿Ç¶ÈÌ³¤ÎÂ¿¤¯¤òÃ´¤¦³«¶È°å¤ËÀê¤á¤ë½÷À°å»Õ¤Î³ä¹ç¤ÏÃËÀ°å»Õ¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¤«¤Ê¤ê¾¯¤Ê¤¯¡¢¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¢£³Ø¹»·ò¿Ç¤Î°ÕµÁ¤äÂçÀÚ¤µ¤Î¶¦Í¤ò
°ìÊý¤Ç¡¢³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤äÊÝ¸î¼Ô¤Ï¡Ö³Ø¹»·ò¿Ç¤Ç°å»Õ¤Ë¿ÈÂÎ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«¿È¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡×¤³¤È¤ò¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£»ä¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥É¥¯¥¿¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢³Ø¹»·ò¿Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ3Ëç¤ÎPDF¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤ÒÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â½¸ÃÄ·ò¿Ç¤ËÄñ¹³¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤Î¸ÄÊÌ·ò¿Ç¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤âº£¸å¤ÏµÄÏÀ¤Ë¾å¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¸ÄÊÌ·ò¿Ç¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¿Æ»Ò¤Ç¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤ØÂ¤ò±¿¤ÖÉ¬Í×¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢·ò¿Ç¼Â»ÜÎ¨¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤Î±£¤ì¤¿ÉÂµ¤¤ò¸«Æ¨¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¸ÄÊÌ·ò¿Ç¤Î¾ì¹ç¤ÏÉ¬¤º¼õ¿Ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯»ÅÁÈ¤ß¤ò¹©É×¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï³Ø¹»·ò¿Ç¤¬¤Ê¤¼É¬Í×¤Ê¤Î¤«¡¢³Æ¸¡ºº¤ÎÆâÍÆ¤ÈÉ¬Í×À¡¢¤Þ¤¿Ãå°á¤ÈÃ¦°á¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á°åÎÅ¼Ô¤¬³Ø¹»·ò¿Ç¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÍýÍ³¡½¡½¤½¤ì¤Ï³Ø¹»·ò¿Ç¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¹â¤¤¼Â»ÜÎ¨¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â¤Î±£¤ì¤¿ÉÂµ¤¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¼£ÎÅ¤Ø¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¾ÍèÅª¤ËÉÔÍø±×¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°ì¿´¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤ÆÊÝ¸î¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤¬Ã¦°á¤Ë·üÇ°¤òÊú¤¯¤Î¤â¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÂº¸·¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤É¤Á¤é¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î°Õ¸«¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Æ±¤¸¤¯¤é¤¤½ÅÍ×¤À¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£°å»Õ¤È³Ø¹»¡¢ÊÝ¸î¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬·ò¿Ç¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ¼±¤ä¹Í¤¨Êý¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤òËä¤á¹ç¤¦ÅØÎÏ¤ò¤·¡¢Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¸¡¿Ç¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤¬À°¤¦¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
----------
ºäËÜ ¾»É§¡Ê¤µ¤«¤â¤È¡¦¤Þ¤µ¤Ò¤³¡Ë
º´µ×Áí¹çÉÂ±¡º´µ×°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¾®»ù²Ê°åÄ¹·ó¹ñºÝÊÝ·ò°åÎÅ²Ê°åÄ¹
2004Ç¯Ì¾¸Å²°Âç³Ø°å³ØÉôÂ´¶È¡£2009Ç¯¾®»ù²ÊÀìÌç°å¼èÆÀ¡£2011Ç¯ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤òµ¡¤ËÊ¡Åç¸©¤Ë°Ü¤ê¡¢¸©Î©Æî²ñÄÅÉÂ±¡¤Ë¤Æ¶ÐÌ³¡£Æî²ñÄÅ¤Ç¤Ï¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥É¥¯¥¿¡¼¡×¤Î³èÆ°¤Î¸¶·¿¤È¤Ê¤ë½ÐÁ°¹ÖºÂ¤ä·¼È¯¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥ÈºîÀ®¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¡£2012Ç¯¥¿¥¤¡¦¥Þ¥Ò¥É¥óÂç³ØÇ®ÂÓ°å³ØÉô¤Ë¤ÆÇ®ÂÓ°å³Ø¸¦½¤¥³¡¼¥¹¡ÊDTM¡õH¡Ë½¤Î»¡£2013Ç¯¥Í¥Ñ¡¼¥ë¡¦¥é¥à¥¸¥å¥ó·´Î©ÉÂ±¡¾®»ù²Ê¤Ë¤Æ¶ÐÌ³¡£2014Ç¯¤è¤ê¸½¿¦¡£ÀìÌç¤Ï¾®»ùµßµÞ¡¢¹ñºÝÊÝ·ò¡ÊÅÏ¹Ò°å³Ø¡Ë¡£2024Ç¯ÄëµþÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ë¤Æ¸ø½°±ÒÀ¸³ØÇî»Î¼èÆÀ¡£ÆüËÜ¾®»ù²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¤ª¤è¤Ó»ØÆ³°å¡£ÆüËÜ¾®»ùµßµÞ°å³Ø²ñÂåµÄ°÷¡¢ÆüËÜ¹ñºÝÊÝ·ò°åÎÅ³Ø²ñÍý»ö¡£2015Ç¯¤«¤éÊÝ¸î¼Ô¤Î·¼È¯¤ÈµßµÞ³°Íè¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥É¥¯¥¿¡¼¡×¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÀÕÇ¤¼Ô¡£Yahoo!¥¨¥¥¹¥Ñ¡¼¥È¥ª¡¼¥µ¡¼¡£Yahoo!¥ª¡¼¥µ¡¼¥¢¥ï¡¼¥É2022ºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¡£E¥Æ¥ì¡Ö¤¹¤¯¤¹¤¯»Ò°é¤Æ¡×¡Ö¥¥Ã¥Á¥óÀïÂâ¥¯¥Ã¥¯¥ë¥ó¡×°å»ö´Æ½¤Ã´Åö¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø»Ò¤É¤â¤ò»ö¸Î¤«¤é¼é¤ëËÜ¡Ù¡ÊÃæ³°°å³Ø¼Ò¡Ë¡¢¡ØÀÖ¤Á¤ã¤ó°é»ù¤Ê¤ó¤Ç¤âQ¡õA¡Ù¡ÊÀÖ¤Á¤ã¤ó¤È¥Þ¥Þ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£
----------
¡Êº´µ×Áí¹çÉÂ±¡º´µ×°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼¡¦¾®»ù²Ê°åÄ¹·ó¹ñºÝÊÝ·ò°åÎÅ²Ê°åÄ¹ ºäËÜ ¾»É§¡Ë