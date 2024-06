「BATTLE OF TOKYO」と、マンガ・アニメ・ゲーム等のジャンルで活躍する人気クリエイターによるコラボイラスト展示会「BATTLE OF TOKYO 超東京拡張展」が、大阪・TSUTAYA EBISUBASHIにて好評開催中! 大盛況のうちに幕を閉じた東京会場の興奮と感動が大阪でも味わえる、そんな展示会の情報をお届け!「BATTLE OF TOKYO」は、 Jr.EXILE世代のグループが中心となり小説やアニメ、ゲーム、楽曲、ライブなどリアルとバーチャルを融合・横断して展開するLDH JAPANが仕掛ける総合エンタテインメント・プロジェクト。大災害から奇跡の復興を遂げた未来都市「超東京」を舞台に、神出鬼没の怪盗団「MAD JESTERS」(≠GENERATIONS)や、最強無比の用心棒組織「ROWDY SHOGUN」(≠THE RAMPAGE)、変幻自在のイリュージョン集団「Astro9」(≠FANTASTICS)、風狂無頼のハッカーチーム「JIGGY BOYS」(≠BALLISTIK BOYZ)、闇の武器商人「DUNG BEAT POSSE」(≠PSYCHIC FEVER)の5グループ総勢45名のキャラクターが、特殊能力(スキル)を武器にバトルを繰り広げていく。

「BATTLE OF TOKYO 超東京拡張展」は、そんな「BATTLE OF TOKYO」に登場する総勢45名のキャラクターを、国内外で活躍する一流クリエイター45人がそれぞれの視点のもとイラストとして制作。それを展示することで「BATTLE OF TOKYO」の世界観を今までにないスケールで拡張する企画となっている。5月の東京会場では「BATTLE OF TOKYO」仕様でラッピングされたSHIBUYA TSUTAYAに、45人のキャラクターのイラストやアーティストの衣装を展示。会場内に設置されたフォトスポットは大人気となり、連日多くのファンが詰めかけた。6月8日(土)からはTSUTAYA EBISUBASHIにて大阪会場がスタート。東京会場と同様に「BATTLE OF TOKYO」に登場する総勢45名のキャラクター描いたイラストがズラリと勢揃い。アーティスト衣装の展示や、フォトスポットのーティスト&クリエイターのサインパネルは設置などまた東京会場でも人気を博した謎解き企画「MAD JESTERSより挑戦状」も実施。会場に隠されたカードを探す参加型企画で、カードに書かれたキーワードをもとに、神出鬼没の怪盗団 MAD JESTERS(≠GENERATIONS)の手により行方不明となった”特別な展示イラスト”の在処を探す謎解き企画となっている。参加者には抽選で、コラボレーションカフェにて使用可能な「謎解きクーポン券」もプレゼントされる予定。コラボレーションカフェは東京・大阪・広島で、それぞれで6月29日(土)まで開催中。各会場では、後期メニューとして更新されたフード・ドリンクを楽しめるほか、完売となったオリジナルグッズも再販予定。東京会場では、衣装・装飾パネルは、新たにAstro9(≠FANTASTICS)、JIGGY BOYS(≠BALLISTIK BOYZ)、DUNG BEAT POSSE(≠PSYCHIC FEVER)を展示。前期に続き、昨年開催された「BATTLE OF TOKYO〜CODE OF Jr.EXILE〜」ライブ映像より各チーム1曲ずつをフル尺で楽しめる展示も用意されている。8月には「BATTLE OF TOKYO〜Jr.EXILE vs NEO EXILE〜」のライブも控えているなど、ますます盛り上がりをみせる「BATTLE OF TOKYO」。ぜひライブの予習も兼ねてぜひ会場に足を運んでいただき、作品世界が現実へ向けて”拡張”していく感覚を体感してもらいたい!