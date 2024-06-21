¤«¤Ä¤Æ¥Ñ¥ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿Å´Æ»Ï©Àþ¡Ö¥×¥Æ¥£¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¡×¤ÎÇÑÀþ¤ò»ÔÀî¼ÓÜ¿¤¬½ä¤ë¡Öº£¸å¤ÎºÆÍøÍÑ¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡×
¥Ñ¥ê¤Î¼þ°Ï¤ò°Ï¤àÅ´Æ»¥×¥Æ¥£¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¤ÎÇÑÀþÀ×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö¥é¥¤¥¯¤Î¿¹¡×¡£¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î»ÔÀî¼ÓÜ¿¡Ê¤µ¤ä¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Þ¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤òÄÖ¤ë¥³¥é¥à¤À¡£º£²ó¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ñ¥ê¤Ë¤¢¤Ã¤¿Å´Æ»Ï©Àþ¡Ö¥×¥Æ¥£¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¥Ñ¥ê¤Ë¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢³¹¤Î¼þ°Ï¤ò¼è¤ê°Ï¤àÅ´Æ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤ò¥Ù¥ë¥È¤Î¤è¤¦¤Ë´Ä¾õ±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥é¡¦¥×¥Æ¥£¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¥Ñ¥ê¡Ê¥Ñ¥ê¤Î¾®¤µ¤Ê¥Ù¥ë¥È¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢Á´Ä¹32Ò¤ÎÅ´Æ»Ï©Àþ¡£ÀèÆü¡¢90Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ËÌòÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤³¤ÎÅ´Æ»¤ÎÇÑÀþ½ä¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥Æ¥£¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÂè£²ÄëÀ¯»þÂå¤ËÅö¤¿¤ë1852Ç¯¡¢¥Ê¥Ý¥ì¥ª¥ó£³À¤¤Î»Ø¼¨¤Ë¤è¤ê·úÀß¡¦³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¥Ñ¥ê¤Ï¡Ö¥Æ¥£¥¨¡¼¥ë¤Î¾ëÊÉ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊÉ¤ÇÍ×ºÉ²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅ´Æ»¤ÏÊ¼»Î¤Î¿©ÎÁ¤äÊ¼´ï¤Ê¤É¤ÎÊª»ñ¤òÍ¢Á÷¤¹¤ë²ßÊªÀþ¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÎ¹µÒÀþ¤È¤·¤Æ¤â»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡¡
ºÇÀ¹´ü¤Ë¤Ï1»þ´Ö¤Ë6ÊØ¤º¤Ä¾øµ¤µ¡´Ø¼Ö¤¬³ÆÊý¸þ¤ËÁö¤ê¡¢1900Ç¯¤Î¥Ñ¥êËü¹ñÇîÍ÷²ñ¤Îº¢¤Ë¤Ï¡¢1ÆüÅö¤¿¤ê8Ëü5000¡Á9Ëü¿Í¤Î¾èµÒ¤òÍ¢Á÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±¤¸¤¯1900Ç¯¤Ë¤Ï¥Ñ¥ê¤ÎÃÏ²¼Å´·úÀß¤¬³«»Ï¡£ÃÏ²¼Å´¤ÎÈ¯Å¸¡¢Â¾¤ÎÅ´Æ»Ï©Àþ¤Î³ÈÄ¥¤Ç¡¢¥×¥Æ¥£¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¤Î¼ûÍ×¤¬·ã¸º¡£1934Ç¯¤ËÎ¹µÒÍ¢Á÷¤¬½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÑ»ß¸å¤Î¥×¥Æ¥£¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¤Î¹ÔÊý¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£RER¡Ê¥¤¥ë¡¦¥É¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹ÃÏ°è·÷µÞ¹Ô¡Ë¤Ê¤É¤Û¤«¤ÎÅ´Æ»¤Î°ìÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¶è´Ö¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢ÀþÏ©¤¬Å±µî¤µ¤ì¤¿²Õ½ê¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Â¿¤¯¤Ï¡¢º£¤âÇÑÀþ»þ¤Î¤Þ¤Þ¥Ñ¥ê¤ò°Ï¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Àµ³Î¤Ê¿ô»ú¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢23Ò¤â¤ÎÀþÏ©¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£23Ò¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»³¼êÀþ¤Î6¡¢7³ä¡¢Âçºå´Ä¾õÀþ¤À¤È¤½¤ÎÁ´ÂÎ¤¬¡¢Ä¹¤¯Êü¤Ã¤È¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
³ØÀ¸¤Îº¢¡¢´ÊÃ±¤ËÆþ¤ì¤ë²Õ½ê¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤Î¤òÊ¹¤¤Ä¤±¤Æ»¶ºö¤ò»î¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤âÄ¹Ç¯ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤Î"¤ª¤Ã¤«¤Ê¤µ"¤ËÂ¤¬»ß¤Þ¤ê......¡£»¶ºö¤ÏÄü¤á¡¢ÊâÆ»¶¶¤Î¾å¤«¤éÄ¯¤á¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡ª¡¡¶áÇ¯¡¢¥Ñ¥ê»Ô¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÅ´¡ÊSNFC¡Ë¤¬¼ê¤òÁÈ¤ß¡¢¥×¥Æ¥£¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¤Î³«Êü¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¡£ÀèÆü¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2008Ç¯¤Ë12¶è¤Ë¤Ç¤¤¿Í·ÊâÆ»¤Ë²Ã¤¨¡¢8²Õ½ê¤¯¤é¤¤¡Ê¡©¡Ë¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£18¶è¤Î¶è´Ö¤Ç¤Ï±Ø¼Ë¤¬¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ËºÆÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢ºÚ±à¤äLa Recyclerie¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥×¤â¡£19¶è¤Ç¤ÏµìÀÐÃºÃùÂ¢¸Ë¤¬TLM¤È¤¤¤¦¸øÌ±´Û¤Î¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¥Õ¥ê¥Þ¤ÈºÛË¥¶µ¼¼¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¤Û¤«¤Ë¤âÍ·ÊâÆ»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶è´Ö¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀþÏ©¤¬Å±µî¤µ¤ì¤Æ¥Ð¥é¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤¿¤¤ì¤¤¤Ê¾ì½ê¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Ìî²Ö¤È¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤¬¶¦Â¸¤¹¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¤Ê¤È¤³¤í¤â¡£¥×¥Æ¥£¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¤Î±èÀþ¤Ë¤Ï200¼ï°Ê¾å¤ÎÆ°¿¢Êª¤¬À¸Â©¡¦¼«À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡¢¹©¶ÈÅª¤Ê¥È¥ó¥Í¥ë¤«¤é¾®Ä»¤Î¤µ¤¨¤º¤ê¤¬Ê¹¤³¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤³¤Ï¥Ñ¥ê!?¡×¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¸÷·Ê¤â¡£
¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¡¢ÀþÏ©±è¤¤¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ë·úÊª¤ÎÎ¢Â¦¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£³°´Ñ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¤ë¤Ï¤º¤Î·úÊª¤â¡¢¸å¤í¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢¤É¤ì¤¬Îò»Ë¤¢¤ë·úÃÛ¤Ç¤É¤ì¤¬¿·¤·¤¤¤«¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢³¹¤Î¿Ê²½¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¡£
¥Ñ¥ê¤Î»º¶È»Ë¤Ë¿¨¤ì¤ë¥×¥Æ¥£¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¡£º£¸å¤É¤ó¤ÊºÆÍøÍÑ¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¡ü»ÔÀî¼ÓÜ¿
1987Ç¯2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÊÆ¥Ç¥È¥í¥¤¥È°é¤Á¡£Éã¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¢Êì¤ÏÆüËÜ¿Í¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ë¤â½Ð±é¡£Ãø½ñ¡ØÅ´Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¡Ù¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£¥×¥Æ¥£¥È¡¦¥µ¥ó¥Á¥å¡¼¥ë¤ÇÊü¤·»ô¤¤¤Î¸¤¤ò6É¤¤â¸«¤¿¡£¸ø¼°Instagram¡Ú¡÷sayaichikawa.official¡Û