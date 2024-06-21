【英国】
GfK消費者信頼感調査（6月）08:01
予想　-16.0　前回　-17.0（GfK消費者信頼感調査)

小売売上高（5月）15:00
予想　1.5%　前回　-2.3%（前月比)　
予想　-0.5%　前回　-2.7%（前年比)
予想　1.6%　前回　-2.0%（除自動車燃料・前月比)
予想　-0.7%　前回　-3.0%（除自動車燃料・前年比)

公共部門ネット負債（5月）15:00
予想　147.0億ポンド　前回　196.0億ポンド（公共部門ネット負債)

製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:30
予想　51.0　前回　51.2（製造業PMI（購買担当者指数）)

サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:30
予想　53.2　前回　52.9（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【日本】
消費者物価指数（5月）08:30
予想　2.8%　前回　2.5%（前年比)
予想　2.6%　前回　2.2%（生鮮食料品除くコア・前年比)

【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）16:30
予想　46.3　前回　45.4（製造業PMI（購買担当者指数）)

ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）16:30
予想　54.5　前回　54.2（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）17:00
予想　47.9　前回　47.3（ユーロ圏製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）17:00
予想　53.6　前回　53.2（ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者指数）)

【香港】
経常収支（2024年 第1四半期）17:30
予想　N/A　前回　707.2億香港ドル（712.0億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支)
予想　N/A　前回　-91.1億香港ドル（国際収支－総額)

消費者物価指数（5月）17:30
予想　1.9%　前回　1.1%（前年比)

【カナダ】
小売売上高（4月）21:30
予想　1.0%　前回　-0.2%（前月比)
予想　0.5%　前回　-0.6%（コア・前月比)

鉱工業製品価格（5月）21:30
予想　N/A　前回　1.5%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　N/A　前回　5.5%（原材料価格指数・前月比)

【米国】
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）22:45
予想　51.0　前回　51.3（製造業PMI・速報値)
予想　53.4　前回　54.8（非製造業PMI・速報値)
予想　N/A　前回　54.5（コンポジットPMI・速報値)

景気先行指数（5月）23:00
予想　-0.3%　前回　-0.6%（前月比)

中古住宅販売件数（5月）23:00
予想　408.0万件　前回　414.0万件（中古住宅販売件数)
予想　-1.0%　前回　-1.9%（中古住宅販売件数・前月比)

※予定は変更することがあります