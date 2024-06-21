本日の予定【経済指標】
【英国】
GfK消費者信頼感調査（6月）08:01
予想 -16.0 前回 -17.0（GfK消費者信頼感調査)
小売売上高（5月）15:00
予想 1.5% 前回 -2.3%（前月比)
予想 -0.5% 前回 -2.7%（前年比)
予想 1.6% 前回 -2.0%（除自動車燃料・前月比)
予想 -0.7% 前回 -3.0%（除自動車燃料・前年比)
公共部門ネット負債（5月）15:00
予想 147.0億ポンド 前回 196.0億ポンド（公共部門ネット負債)
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:30
予想 51.0 前回 51.2（製造業PMI（購買担当者指数）)
サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:30
予想 53.2 前回 52.9（サービス業PMI（購買担当者指数）)
【日本】
消費者物価指数（5月）08:30
予想 2.8% 前回 2.5%（前年比)
予想 2.6% 前回 2.2%（生鮮食料品除くコア・前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）16:30
予想 46.3 前回 45.4（製造業PMI（購買担当者指数）)
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）16:30
予想 54.5 前回 54.2（非製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）17:00
予想 47.9 前回 47.3（ユーロ圏製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）17:00
予想 53.6 前回 53.2（ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者指数）)
【香港】
経常収支（2024年 第1四半期）17:30
予想 N/A 前回 707.2億香港ドル（712.0億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支)
予想 N/A 前回 -91.1億香港ドル（国際収支－総額)
消費者物価指数（5月）17:30
予想 1.9% 前回 1.1%（前年比)
【カナダ】
小売売上高（4月）21:30
予想 1.0% 前回 -0.2%（前月比)
予想 0.5% 前回 -0.6%（コア・前月比)
鉱工業製品価格（5月）21:30
予想 N/A 前回 1.5%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 5.5%（原材料価格指数・前月比)
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）22:45
予想 51.0 前回 51.3（製造業PMI・速報値)
予想 53.4 前回 54.8（非製造業PMI・速報値)
予想 N/A 前回 54.5（コンポジットPMI・速報値)
景気先行指数（5月）23:00
予想 -0.3% 前回 -0.6%（前月比)
中古住宅販売件数（5月）23:00
予想 408.0万件 前回 414.0万件（中古住宅販売件数)
予想 -1.0% 前回 -1.9%（中古住宅販売件数・前月比)
※予定は変更することがあります
GfK消費者信頼感調査（6月）08:01
予想 -16.0 前回 -17.0（GfK消費者信頼感調査)
小売売上高（5月）15:00
予想 1.5% 前回 -2.3%（前月比)
予想 -0.5% 前回 -2.7%（前年比)
予想 1.6% 前回 -2.0%（除自動車燃料・前月比)
予想 -0.7% 前回 -3.0%（除自動車燃料・前年比)
公共部門ネット負債（5月）15:00
予想 147.0億ポンド 前回 196.0億ポンド（公共部門ネット負債)
製造業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:30
予想 51.0 前回 51.2（製造業PMI（購買担当者指数）)
サービス業PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）17:30
予想 53.2 前回 52.9（サービス業PMI（購買担当者指数）)
【日本】
消費者物価指数（5月）08:30
予想 2.8% 前回 2.5%（前年比)
予想 2.6% 前回 2.2%（生鮮食料品除くコア・前年比)
【ユーロ圏】
ドイツ製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）16:30
予想 46.3 前回 45.4（製造業PMI（購買担当者指数）)
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）16:30
予想 54.5 前回 54.2（非製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）17:00
予想 47.9 前回 47.3（ユーロ圏製造業PMI（購買担当者指数）)
ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者景気指数）（速報値）（6月）17:00
予想 53.6 前回 53.2（ユーロ圏非製造業PMI（購買担当者指数）)
【香港】
経常収支（2024年 第1四半期）17:30
予想 N/A 前回 707.2億香港ドル（712.0億香港ドルから修正）（国際収支－経常収支)
予想 N/A 前回 -91.1億香港ドル（国際収支－総額)
消費者物価指数（5月）17:30
予想 1.9% 前回 1.1%（前年比)
【カナダ】
小売売上高（4月）21:30
予想 1.0% 前回 -0.2%（前月比)
予想 0.5% 前回 -0.6%（コア・前月比)
鉱工業製品価格（5月）21:30
予想 N/A 前回 1.5%（鉱工業製品価格・前月比)
予想 N/A 前回 5.5%（原材料価格指数・前月比)
【米国】
PMI（購買担当者景気指数・速報値）（6月）22:45
予想 51.0 前回 51.3（製造業PMI・速報値)
予想 53.4 前回 54.8（非製造業PMI・速報値)
予想 N/A 前回 54.5（コンポジットPMI・速報値)
景気先行指数（5月）23:00
予想 -0.3% 前回 -0.6%（前月比)
中古住宅販売件数（5月）23:00
予想 408.0万件 前回 414.0万件（中古住宅販売件数)
予想 -1.0% 前回 -1.9%（中古住宅販売件数・前月比)
※予定は変更することがあります