　21日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比10円安の3万8600円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

39583.49円　　ボリンジャーバンド3σ
39288.99円　　ボリンジャーバンド2σ
38994.50円　　ボリンジャーバンド1σ
38894.40円　　75日移動平均
38810.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38700.00円　　25日移動平均
38635.00円　　一目均衡表・転換線
38600.00円　　21日夜間取引終値
38535.00円　　一目均衡表・基準線
38420.00円　　5日移動平均
38405.50円　　ボリンジャーバンド-1σ
38310.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38111.01円　　ボリンジャーバンド2σ
37816.51円　　ボリンジャーバンド3σ
35753.75円　　200日移動平均
244.37円　　20日日経平均株価現物終値


株探ニュース