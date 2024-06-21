日経225先物テクニカルポイント（21日夜間取引終了時点）
21日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比10円安の3万8600円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
39583.49円 ボリンジャーバンド3σ
39288.99円 ボリンジャーバンド2σ
38994.50円 ボリンジャーバンド1σ
38894.40円 75日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38700.00円 25日移動平均
38635.00円 一目均衡表・転換線
38600.00円 21日夜間取引終値
38535.00円 一目均衡表・基準線
38420.00円 5日移動平均
38405.50円 ボリンジャーバンド-1σ
38310.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38111.01円 ボリンジャーバンド2σ
37816.51円 ボリンジャーバンド3σ
35753.75円 200日移動平均
244.37円 20日日経平均株価現物終値
株探ニュース
39583.49円 ボリンジャーバンド3σ
39288.99円 ボリンジャーバンド2σ
38994.50円 ボリンジャーバンド1σ
38894.40円 75日移動平均
38810.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
38700.00円 25日移動平均
38635.00円 一目均衡表・転換線
38600.00円 21日夜間取引終値
38535.00円 一目均衡表・基準線
38420.00円 5日移動平均
38405.50円 ボリンジャーバンド-1σ
38310.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
38111.01円 ボリンジャーバンド2σ
37816.51円 ボリンジャーバンド3σ
35753.75円 200日移動平均
244.37円 20日日経平均株価現物終値
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