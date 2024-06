ドラマ「スター・ウォーズ:アコライト」は多数のジェダイや謎大き双子のオーシャとメイなど個性的なキャラクターが登場する。『トップガン マーヴェリック』(2022)にも若手パイロットの一人として出演したマニー・ジャシントが演じるのは、このドラマにおけるトリックスターのカイミールだ。実は彼の印象には、『TENET テネット』(2020)や『THE BATMAN -ザ・バットマン-』(2022)のロバート・パティンソンの隠れた影響があるという。

「スター・ウォーズ:アコライト」第2話『復讐/正義』の内容に触れています。

(L-R): Qimir (Manny Jacinto) and Mae (Amandla Stenberg) in Lucasfilm's THE ACOLYTE, exclusively on Disney+. ©2024 Lucasfilm Ltd. & TM. All Rights Reserved.

キミールはメイと共に動く男で、元密輸業者、現在は怪しい物売りだ。第2話『復讐/正義』では、とある商店を乗っ取って潜伏。店主から奪ったというポンチョ風の衣服を着ている。その後、メイのフリをしたオーシャの様子を見破ると、ジェダイの尋問であっさり悪事を吐く。メイは裏切られたとわかってカイミールに激昂。慌てたカイミールは、埋め合わせをのためにコーファーに潜んでいるケルナッカのもとに案内すると言って、何とか事なきを得るのだが……。

やさぐれていて、気だるそうで、街裏のアウトロー的な空気感を纏っているカイミール。その衣装にインスピレーションを与えたというのが、ロバート・パティンソンの姿だ。演じたジャシントが米に、次のように明かしている。

「すごく面白いんですけど、レスリー監督が僕にレッドカーペットでのロバート・パティンソンの写真を送ってきて、その写真がTwitterで“地方の魔法使い”と言われていたんです。きっとロバート・パティンソン本人も、カイミールのワードローブに取り込まれているとは思いもしないでしょうね。」

ジャシントが話しているのは、2019年のクリスチャン・ディオールのファッションショーでのパティンソンだ。これはパリ7区のジョフル広場で開催された、ディオールのウィンター2019-2020メンズコレクションの発表会。その時のパティンソンの写真がこちらだ。

PARIS, FRANCE - JANUARY 18: Robert Pattinson attends the Dior Homme Menswear Fall/Winter 2019-2020 show as part of Paris Fashion Week on January 18, 2019 in Paris, France. (Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images) *** Local Caption *** Robert Pattinson

トラッドでありながら、どこかアウトドア的でワイルドな佇まい。「着心地がよく、ミニマルでダーティ」なのがそのスタイルの特徴だと、ジャシントは衣装コンセプトについて話している。

「スター・ウォーズ:アコライト」はで独占配信中。

Source:

The post first appeared on .