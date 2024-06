残りの人生をどう生きたいか。”老後を意識した家作り”の基本は「好き」を大切にすること

“老後を意識した家づくり”と聞いて何が思い浮かぶだろうか。バリアフリーなど、とにかく身体や健康に良い間取りを想像する方も多いだろう。

「手すりの取りつけ(後からつけられます)や、滑りにくい床材への交換などではなく、趣味や理想のライフスタイルを長く楽しめる空間作りを目指すのがおすすめです。人生は、現時点で思っている以上に長い可能性があるからです。」

そう語るのはインテリアのコーディネートやリフォームプランナーとして多数の家作りに携わってきた行正り香さん。

行正さんの最新著書『人生を変えるリノベーション』(講談社)は、自身の家のみならず、多くの家のリノベーションや模様替えを手掛けてきた行正さんが、様々な「家を変える」やりかたをまとめた一冊だ。レイアウト、間取り、予算、手間など、様々な条件をふまえ、それぞれの家を理想に近い空間にしていった様子を、行正さんが実際に取り扱った例とともに紹介している。「家を変える」やり方がこんなにあるのかと、ヒントと学びをくれる内容だ。

本書から抜粋し、リノベーションを考えている人もそうでない人も今すぐ始められる「家の印象の変え方」をお届けしている短期集中連載。第1回目はリノベーションなしの「模様替え」で家を大きく変える方法、第2回目は照明を使った光と影の空間作りについてお伝えした。

第3回目は本書から、多数の家作りに携わってきた行正り香さんが考える“老後を意識した家づくり”について抜粋してお届けする。

行正り香/ゆきまさりか

料理家・インテリアデザイナー。デンマーク親善大使に選ばれる(2017年)など、北欧のインテリアに造詣が深く、近年はインテリアのコーディネーターやリフォームプランナーとして多数の家作りに携わる。30冊を超える料理レシピ本のほか、家作りに関する著書『行正り香のインテリア』『行正り香の家作り』もロングセラーとなっている。2023年、東京国立博物館のアンバサダーに就任。館内のレストラン・カフェの照明ディレクションサポートを務める。二人の娘と夫の4人家族。

文/行正り香

好きなものと、一緒に暮らす

『モリコーネ 映画が恋した音楽家』という映画の最初のシーンで、エンニオ・モリコーネの仕事部屋をかいま見ることができます。本棚に詰め込まれた本やアンプ、机の上に置かれた楽譜や鉛筆、ソファーに散らばる美術書、薄暗い光を生み出すドレープカーテン。整理整頓とは無縁の部屋。なのに、美しい。きっとこの部屋があったから、『ニュー・シネマ・パラダイス』のようなメロディーが生まれたんだな、と胸がいっぱいになります。

人間は十人十色。生活の中で大切なものも、目指す空間も違います。映画が好きな人は、大画面で映像が観られるほうがいいし、音楽が好きな人は大きなスピーカーで音を聴けたほうがいい。料理好きな人は、心が弾むキッチンで包丁を握れたら素敵です。すべてのことを満足させる空間を作るのは現実的ではなくても、たったひとつの大切なことを実現させるのは、不可能ではありません。

本棚には美術書、料理の本、そしてスピーカーが入っていて、好きなウィスキーを飲みながら音楽が聴ける空間にしています。美しい背表紙の本は見えるところに、それ以外の本は扉の中にしまっています。〈YT邸〉

人生を過ごすのは大半が自分の家の中です。ならばその空間にあるものは、自分なりの審美眼で厳選していくことが大切です。

モリコーネの部屋にはたくさんのものが無造作に置かれているけれど、ストップウォッチも、消しゴムも、彼によって選ばれたものです。大きな家具にも、小さなカップにも、心が宿ることを意識して選んでいけば、きっとその空間は住まう人の心を映し出す、特別な空間になるはずです。

“老後を意識した家作り”をどう考える?

50代を迎えると現在の仕事の終わりが見えてきて、模様替えをするにしてもリノベーションをするにしても老後を見据えた観点で考えなくては、と思う方がいらっしゃいます。

ただ、活動的に暮らしたいならば、手すりの取りつけ(後からつけられます)や、滑りにくい床材への交換などではなく、趣味や理想のライフスタイルを長く楽しめる空間作りを目指すのがおすすめです。人生は、現時点で思っている以上に長い可能性があるからです。

私の理想の時間は、風を感じながら自分が作った料理をつまみにワインを飲み、音楽を聴くこと。もし都会でそれが実現しないならば、風を感じる風景を壁に掛け、心をエスケープさせます。好きなことをはっきりさせることが、空間作りの第一歩です。〈YK邸〉

私が50代から大切にしたいのは、料理ができてワインが飲めて、音楽やプロジェクターで観る映像を好きな人たちと楽しめる空間です。

わが家の場合、たくさん持っている器には6セットずつ入れられる大きな収納が必要だけど、プロジェクターがあるからテレビ収納は不要。高さ50cm以上あるHarbethのスピーカーは室内に設置しても、アンプなどのオーディオ機器を隠す収納は必要です。そして部屋の空気感を作り出す、お気に入りの照明器具と絵画は重要......など、住まう人の個性に合った空間設計が必要となります。

残りの人生をどう生きたいか

お客様のために空間をデザインするときは「この方は何が好きだろう?」という観点から考え始めます。料理が好きならキッチンとダイニングを、植栽が好きならベランダを、本が好きならライブラリーを中心とした空間設計を考えます。好きなことが楽しめる空間を作っていくことが、その人にとって価値ある暮らしを支えていくと思うからです。

例えば本が好きならば、本棚の前に食卓を配置して、ペンダントライトを吊り下げる。仕事をしながら、コーヒーを飲みながら、過去に読んだ本の背表紙を眺めれば、その空間が本の中に生きる登場人物と共存できる場所となります。音楽が好きならば、照明を暗く、音量を大きくしてジャズを聴けば、その空間はクリス・ボッティがトランペットを吹くBLUE NOTE TOKYOになります。すばらしい空間というのは、過去と今の自分を繫ぐ、時空を超えた場所となるのです。

老後を見据えた家作りをするならば、こうすべきというアドバイスに従うのではなく、「残りの人生をどう生きたいか?」を自分に問うことから始めてみましょう。何が一番大切か、何は諦められるか、何を空間に取り入れたらインパクトがあるか、考えてはメモを取り、理想の写真や空間、素材を見つけるまで、歩いて探索し続けましょう。

We only have one life.

いつかきれいにしよう、いつか好きなものを買おうと思っているうちに、人生はあっという間に過ぎていってしまいます。せっかく生まれてきたのだもの。少しだけでもいい、好きに生きていく工夫を始められたら素敵です。

