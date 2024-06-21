ゼンハイザー、Atmosサウンドバーやイヤフォンのセール。最大33％ OFF
「AMBERO Soundbar | Plus」
Sonova Consumer Hearing Japanは、6月21日0時から7月17日23時59分までの間「ゼンハイザーオーディオファイル&サウンドバー プライスプロモーション」を開催する。期間中はゼンハイザーブランドのイヤフォンやヘッドフォン、サウンドバーを最大33％ OFFで販売する。なおプライスプロモーションは数量限定。
対象製品は、有線イヤフォン「IE 600」や「IE 900」、単体で7.1.4chを実現したDolby Atmos対応サウンドバー「AMBEO Soundbar | Plus」、幅約70cmでDolby Atmos対応のサウンドバー「AMBEO Soundbar | Mini」など、全12製品。対象製品と予定割引率は以下のとおり。IE 600(数量限定) 14％ OFF予定 IE 900(数量限定) 14％ OFF予定 AMBEO Soundbar | Mini 17％ OFF予定 AMBEO Soundbar | Plus 18％ OFF予定 ACCENTUM Wireless＋BTD 600 19％ OFF予定 ACCENTUM Plus Wireless＋BTD 600 15％ OFF予定 HD 800S(数量限定) 18％ OFF予定 HD 800S＋専用イヤーパッド(数量限定) 20％ OFF予定 HD 820(数量限定) 16％ OFF予定 HD 820＋専用イヤーパッド(数量限定) 20％ OFF予定 HD 600＋バランスケーブル(数量限定) 33％ OFF予定 HD 600(数量限定) 29％ OFF予定 ※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください