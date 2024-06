〈食べログ3.5以下のうまい店〉名物は「羽釜ご飯」。麻布台で17年間愛され続ける、看板のない日本料理店の秘訣

フードジャーナリストの外川ゆいさんが教えてくれた「食べログ3.5以下のうまい店」は、秘密基地のような日本料理店。

グルメなあの人にお願いして、本当は教えたくない、とっておきの「3.5以下のうまい店」を紹介する本企画。今回はフードジャーナリストの外川ゆいさんが10年以上通っているという日本料理店を紹介する。

教えてくれた人

外川ゆい

フードジャーナリスト。つくり手のストーリーや思いを伝えることを信条に、レストラン、ホテル、スイーツ、お酒など、食にまつわる記事を執筆する。雑誌やwebでの取材のほか、予約サイト、HP、リーフレットなど。出産を経て食育への関心も高まり、食いしん坊な3歳児との日々の食卓を楽しんでいる。

話題の麻布台に静かに佇む、看板のない日本料理店

「おいしい店は食べログ3.5以上」のような通説があるが、食べログ3.5以上の店は全体の3%。つまり97%は3.5以下。口コミが少なかったりオープンから時間が経っていなかったりすると「本当はおいしいのに3.5に満たない」ことは十分あり得る。点数が上がってしまうと予約が取りにくくなることもあるので、むしろ食通こそ「3.5以下のうまい店」に注目し、今のうちにと楽しんでいるらしい。

白い扉を開けると、地下へと続く階段が現れる

六本木、六本木一丁目、神谷町、麻布十番の各駅のほぼ中心にある飯倉片町の交差点。その一角に日本料理店「朔旦冬至(さくたんとうじ)」は店を構える。麻布台ヒルズの開業で注目を集めるエリアだが、そんな賑わいとは対照的な佇まいだ。17年前にひっそりと開業して以来、多くの食通の著名人たちが通っている。そのため、看板を掲げずに紹介制のスタイルでゲストをもてなしていたが、今回特別に電話での予約が可能に。

L字形のカウンターに革張りの椅子が8席並ぶ

地下の扉を開けると、樹齢180年の欅のカウンターが鎮座。最近ではなかなか目にしないスケールで、壁に敷き詰められた玄昌石と共に贅沢な空間を演出している。カウンターのどの席からも、店主の下枝正幸氏が鮮やかに料理をつくり上げる様を楽しむことができ、見ているだけでもお酒が進む。行き届いた接客なので、接待などにも重宝する一軒だ。

掘りごたつ式で寛げる4名まで利用できる個室

外川さん

毎回、地下へと続く階段を下りながら「今日はどんなおいしいものが待っているのだろう」と心地よい緊張を覚える一軒。立地や空間も特別感抜群で、初めてご一緒する方々は、辿り着くまでに少し迷い、この空間に驚きます。

「説明のいらない」潔い料理を信条にゲストを魅了

下枝氏の料理は、非常に潔い。余計な説明をせずともおいしいと感じてもらえることを信条にしているからだ。それはただシンプルというわけではなく、素材選びから徹底した知識とこだわりを持ち、見えない部分で丁寧に手を掛けている。

白烏賊、馬糞雲丹、赤身、中トロを盛り合わせたお造り

お造りの鮪は、豊洲市場の仲卸「やま幸」から仕入れているもの。この日の赤身は、北海道の噴火湾の定置で獲れた157kg。中トロは、和歌山県の那智勝浦の延縄で獲れた173kgという立派な品。「やま幸」といえば、有名な寿司屋をはじめとする名店の仕入れ先として有名で、最近では麻布台ヒルズ マーケットに出店して話題になっているが、下枝氏は20年以上前からの長い付き合いだ。

素材に対し、自身が納得するおいしさを究極まで突き詰めることを徹底している。料理の主役となる食材はもちろんのこと、塩や醤油、鰹節に至るまで極上の素材を探し出すと、さらに仕立て直してから使う。お造りに添える醤油も自家製で、昆布、鰹節、日本酒を合わせ、じっくりと寝かせて土佐醤油に仕立てている。山葵もそのまま使用するのではなく、長野県産の2年物を一度枯らして戻すことで粘りと甘みが出るという。

上品な汁で味わう、そうめんの水茄子添え

おまかせコースは安定感ある定番のお料理を基軸に、季節を感じる料理も登場する。こちらは、出汁で炊いた水茄子が優しい口当たりの夏の一品。汁は控えめな味わいに仕上げ、茗荷、オクラ、生姜がアクセントに。使用する麺は、熊本県産の極細の手延べそうめんで、ゆで時間18秒とのこと。驚くほど細く繊細だが、しっかりとコシを感じる。水茄子の入荷次第だが7月末頃まで提供予定。

そうめんひとつにも店主の食材へのこだわりがうかがえる

外川さん

料理は一見シンプルですが、「朔旦冬至」でしか味わえないと思うものばかり。下枝さんの料理を味わうと、味覚がリセットされ、研ぎ澄まされるような感覚になります。

シグネチャーののどぐろの炭火焼きと羽釜ご飯

のどぐろの脂が落ちると、炭から煙が立ち上る

「朔旦冬至」を象徴するメニューのひとつがこちら。鳥取県境港の特定の漁場で獲れるのどぐろの中でも目の大きさや尾びれのかたちに至るまで、下枝氏が納得のいく形状のものだけを仕入れている。そのため提供は入荷次第。数日寝かせた後、醤油や味醂などに漬け込み、カウンター内にある炭の焼き台で焼き上げる。強火だが、魚の真下には炭を置かないことで、必要最低限の時間で絶妙な火入れ加減に。香ばしい香りが漂い食欲を刺激する。

のどぐろ自身の脂を纏い、艶やかな姿で提供される

口へと運ぶと、皮目は揚げたかのような歯ざわりで、内側の身は煮魚のようなとろりとした食感。そのコントラストが実に秀逸だ。添えてある鬼おろしと自家製の醤油でいただく。説明のいらない料理を信条に生み出される数々は、無駄のないシンプルな姿だが、食せば思わず息を呑むものばかり。

外川さん

のどぐろの炭火焼きは入荷次第なので、訪れた日にあったらそれだけで心が躍ります。登場すると、常連のお客様から「そうそう、これが食べたくて」という声が。

羽釜から湯気が立ち上る自然栽培米の「あきさかり」

締めのご飯は、カウンター内にある羽釜で炊き上げる。火の当たりが丸く、ほどよい食感を残せるのが特徴だ。土鍋よりも短時間で仕上げられるので、ゲストそれぞれに最適なタイミングで提供することができる。厳選するお米は、福井県の標高560〜570mの棚田で湧き水を引き込んで自然栽培米している「あきさかり」。下枝氏が指定する通常より低い精米歩合にすることで、でんぷんが少ない軽やかな炊き上がりに。

ご飯のお供や卵、味噌汁、おかずが次々と提供される。最初のひと口はそのままお米の風味を堪能していただきたい

お茶碗に盛られた「あきさかり」は、どこか懐かしいお日さまの匂いを感じ、噛めば噛むほどじわじわと味わいが深まる。それは、最近流行りの、一口目で甘みを強く感じるご飯とは一味違う、驚くほどあっさりした味わい。しかし、上質な旨みがあり、深く印象に残る。

炊き立てのご飯と共に提供されるのは、味噌汁、自家製の昆布塩、漬物、蓮根の金平、明太子、鰹節、卵かけご飯用の卵と自家製醤油、本日のおかず。「旅館の朝ごはんが好き」という下枝氏の言葉を聞くと納得するラインアップだ。一膳が少なめの量で、2膳3膳、いや4膳5膳とお代わりしてしまうだろう。

料理は、8〜9品前後で構成されるおまかせコースのみで25,300円〜。お肉なしのおまかせコースは19,800円〜。お好みやお腹の具合によって追加に応じてくれるのもうれしいところ。

外川さん

プリッとした食感で上品なうまみを感じる羽釜のご飯は、延々と食べ続けてしまうような優しい味わい。いつも気づけば3膳以上はお代わりしてしまいます。

空間、料理に加え、店主の人柄がまた訪れたいと思わせる

富山県の日本酒「羽根屋」1合1,760円。フランス・ローヌ地方のワイン「エルミタージュブラン」1本24,640円

日本酒やワインも下枝氏自らがセレクトしているので、料理との相性の良さは言うまでもない。「お酒も存分に楽しんでほしい」という思いから、良心的な価格設定で、お酒に詳しい常連客からは驚かれることもしばしば。日本酒は1合1,210円〜、ワインはグラス2,200円〜、ボトル10,780円〜。

「朔旦冬至」店主の下枝正幸氏は、料理人歴38年

紹介制、しかも看板のない隠れ家と聞くと少々構えてしまうが、一度訪れれば、その居心地の良さにまた来たいと思うに違いない。料理はすべて店主の下枝氏がひとりで担当しているが、ゲストへのトークもさすがで、寛いで食事ができるムードをつくり出してくれる。「卵かけご飯の卵選びのため自ら243種類食べ比べた」など食材の話は興味深いものばかり。

ちなみに、聞きなれない店名の「朔旦冬至」とは、陰暦11月1日が冬至にあたる日のこと。19年と7カ月に一度だけ巡ってくることから瑞祥吉日とされ、古来より盛大に祝われたおめでたい日と伝えられている。そんな店名に相応しいご馳走感ある料理を味わうことができるが、いずれも身体思いで毎日でも食べたくなるものばかり。一度電話で相談すれば予約が可能になるので、ぜひ訪れてみてほしい。

外川さん

下枝さんと初めてお会いしたのは20年ほど前。以来、「これまで食べたことのない感動する味」をたくさん教えてもらいました。訪れるたびに、お腹と心が満たされることはもちろん、フードジャーナリストとしての経験値も高めてもらっています。

<店舗情報>◆朔旦冬至住所 : 東京都港区麻布台3-1-4 第二妹尾ビル B1FTEL : 03-6273-7718

※価格はすべて税込

取材・文:外川ゆい 撮影:松川真介

