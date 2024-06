繰り返し使用可能！渡嘉毛織 男性用吸水シート「ピタガード」

渡嘉毛織は、お気に入りのパンツに貼るだけの手軽さと安心にこだわる男性用吸水シート「ピタガード」を同社ホームページにて販売中です。

渡嘉毛織 男性用吸水シート「ピタガード」

発売日 : 2024年6月20日(木)

種類 : 男性用吸水シート

価格 : 1,980円(税込)

内容 : (1)同色同サイズ3枚組

(2)同色各SML×各1枚3枚組

サイズ : ・Sサイズ(約21×9.5cm)・Mサイズ(約21.5×11.5cm)・Lサイズ(約22×13.5cm)

カラー : ブラック、ネイビー、オフホワイト、グレー、ブルーグレー、

パウダーピンク、ブライトピンク、ベージュ

素材 : ポリエステル100%

販売場所: 渡嘉毛織自社ホームページ

URL :

【しずく漏れ対応】パンツに貼るだけ!ピタガード お洗濯OK《送料無料》

使い捨てではなく、何度も繰り返し使用ができ、パンツに貼付けたまま洗うことが可能な履き心地と安心にこだわりました。

「ピタガード」URL:

https://watakakeori.jp/pages/lp_pitaguard

■開発背景

トイレ後のしずく漏れは若い方には関係が無いと思われがちでしたが、近年会社などでのストレス等が原因で若い方でもトイレ後のしずく漏れにより、ズボンまで染みを作ってしまうケースが増えてきています。

お客さまから寄せられるお悩みとして、しずく漏れが原因で白いズボンに染み出して困っている方も少なくありません。

そこで今回、お客さまが普段使用しているお気に入りのパンツに裏面のシートをめくって貼るだけで、しずく漏れを簡単に吸水し染み出しをガードする日本初の「ピタガード」を開発しました。

女性の方の悩みと違い男性はどうしても尿管に残っています残尿が、無意識に出てしまうことがあります。

少し前までは“年齢だから”の悩みでしたが、今では年齢には関係無くおこりえる悩みの一つになっています。

昔ではこだわることも少なかった男性用パンツでしたが、最近ではお気に入りのブランドやお気に入りの履き心地のパンツを買われる方も増えてきているとはいえ、その中でもこのようなしずく漏れの対策ができるお洒落なパンツはありません。

「ピタガード」は一度パンツに貼ってしまえば、お洗濯も何度も繰り返しでき経済的で、絶対に他人に知られることはありません。

カラーもお持ちのパンツに合わせて選べるよう8色を用意されています。

*こだわりの部分

吸水速乾に優れ臭いが付きにくいポリエステル生地を採用。

*使用用途

いままで、しずく漏れが原因で履きたくても履けなかった白いズボンが安心して履けます。

*類似品との違い

類似品はありませんがあえて言いますと紙パットと比べランニングコストが安く、紙パットは洗えませんが今回の商品は何回も洗うことができ経済的です。

*使用方法

通常履かれていますパンツの内側に吸水シート裏面の紙をめくっていただきシワにならない様にゆっくり貼っていただきます。

*手入れの仕方

通常の洗濯物と一緒にネットに入れてお洗濯できます。

(柔軟剤を使用しますと本来の吸水機能を低下させる原因となります)

■商品の特徴

*手軽さ

商品裏面の紙をゆっくりめくり貼付けるだけで完成。

*吸水速乾

肌にあたる面は吸水速乾拡散生地を採用しており、肌面はいつもサラサラ

*取扱い

一度貼付ければ、洗濯をしても剥がれにくい仕様になっています。

