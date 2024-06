氷河の水で作ったウイスキー！KING's BARREL「ミッドガルド」

KING’s BARRELは、氷河の水で作った北極シングルモルト最新作のクラウドファンディングを「CAMPFIRE(キャンプファイヤー)」にて2024年6月30日(日)まで実施しています。

KING’s BARREL「ミッドガルド」

ドイツとドイツの北に広がる北欧の国々が作るお酒の美味しさとその背景にある各蒸溜所の物語に心底感動し、日本ではまだ知られていない美味しくてハイクオリティな蒸溜酒と蒸溜所が持つ物語を広めるためスタートした「KING’s BARREL」

日本の港町横浜から、単なるインポーターとしてではなく「蒸溜所大使」のような心構えで、独自に選び抜いたハイレベルなドイツと北欧の蒸溜所が手作りするお酒の卸と小売を行っています。

「KING’s BARREL(キングズバレル)」=王様の樽 の名に相応しい本当に美味しいと思ったお酒のみを日本輸入元として蒸溜所と二人三脚で紹介していきます。

ノルウェーの北極圏に位置する世界最北端の蒸溜所「オーロラ・スピリット」は、北極圏ならではの特徴を生かした他に類を見ない美味しいお酒を手作りしています。

現在クラウドファンディングで挑戦中のプロジェクトは、同蒸溜所が氷河の水と北極大麦で作る本数限定の北極シングルモルトウイスキー「北欧神話9つの世界」シリーズの9作目、最終作を紹介しています。

このシリーズは、リリースされる度に即完売になるほどヨーロッパではコアなファンが多いことで知られています。

その第9番となるシングルモルトウイスキー「ミッドガルド」は本シリーズの最終作であり、様々な種類のオロロソシェリー樽で熟成されました。

氷河の水で作った極上シングルモルトウイスキー最新作が登場!

2024年の5月に発売されるや否やヨーロッパでは即完売となるなど、非常に人気の入手困難なシングルモルトを日本先行販売としてクラウドファンディング「machi-ya by CAMPFIRE」にて、初リリース!日本確保分としては280本のみの希少なリミテッドウイスキーです。

KING’s BARREL(キングズバレル)イチオシの、日本のウイスキーファンにも挑んでいただきたい、氷河の水で作った北極ウイスキーとなっています。

